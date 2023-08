Así han evolucionado las páginas web de Apple y El Corte Inglés en los últimos años

El mundo digital ya es una de las bases de desarrollo de cualquier compañía. Sin importar el sector, la apuesta por estar presente en la web seguirá creciendo durante los próximos años. El porcentaje de población española que usa Internet de manera diaria ha crecido un 40% en la última década y entre las empresas casi el 80% tiene página web. Por ello, según un análisis realizado por la agencia SEO Eskimoz, el mundo web ha sufrido un salto evolutivo marcado por varias características.



La compañía, en base al desarrollo experimentado por dos gigantes de sus sectores como Apple y El Corte Inglés, ha concretado los cuatro cambios fundamentales que el mundo web ha vivido en los últimos años. Se ha pasado de portales estáticos a interfaces interactivas, se ha potenciado lo visual, se ha simplificado el mensaje para atraer el usuario y se ha asumido la importancia de potenciar la adaptabilidad ante el creciente uso del móvil.

“La tecnología ha cambiado, al igual que lo han hecho las capacidades y costumbres de los consumidores. La evolución que se desprende de los sitios web son reflejo de la sociedad y de las tendencias que determinan el mercado”, reconoce Maxence Marius, director general de Eskimoz en España.

Página web de El Corte Inglés en el año 2000



Como muestra el archivo recuperado por la compañía, la web de El Corte Inglés en el año 2000 poco tiene que ver con las habituales en la actualidad. El diseño era tosco, sencillo y con toda la información posible para que el usuario pudiera adquirir el producto más relevante del momento. Los colores corporativos eran parte fundamental del diseño y la interfaz era completamente estática, sin potenciar que el usuario se mantenga y navegue en el sitio web. Es decir, había escasa UX.

Una década después, el salto en el diseño fue notable y mucho más similar al aspecto que lucen hoy las páginas webs de las principales empresas del sector. Mucho más visual, reduciendo la presencia de los colores corporativos si estos suponen cargar la vista del usuario, y minimizando la cantidad de información para orientar de manera más clara al consumidor. Además, destaca la presencia de imágenes en alta calidad, permitiendo llamar de forma más contundente la atención.

El paso final está en la actualidad, donde la evolución ha sido menor pero se ha seguido potenciando el poder de la imagen y del mensaje. “Todo entra por los ojos, y cuando menos información pero mejor transmitida haya, mucho mejor”, reconoce Marius. Ahora, los vídeos en la portada inicial son habituales pese a que durante algún tiempo fueron criticados. “El usuario, cuando entra en una web, ya no solo busca un producto, sino una experiencia. Y todo ello permite que se mantengan más tiempo y el site gane mayor visibilidad en las búsquedas”, espeta el experto.

Evolución de las páginas web de El Corte Inglés y Apple desde el año 2000 a la actualidad Algo similar ha sucedido con la web de Apple, mucho más influenciada por los avances tecnológicos que El Corte Inglés. En un inicio, como refleja la imagen de archivo del año 2000, la interfaz era completamente estática. Si bien estaba mucho mejor organizada con una amplia presencia de imágenes clave de los productos, apenas había interacción con el usuario.

Un diseño que se modificó considerablemente diez años después, cuando se empezaron a incluir formatos de vídeo para mejorar la acción del usuario en la web. También se optó por dar mayor versatilidad de color, lo que al final supone mejorar la UX con un diseño más atractivo y no tan estático.

La clave en Apple, como reflejan sus diferentes estilos de diseño, es mantener una línea más o menos rígida que represente la marca. “Siempre han sabido lo que hacían. Al final conocen el sector y marcan muchas de las tendencias, por lo que se puede comprobar que han sabido cómo evolucionar su propia web”, explica Marius. Siempre con una gran imagen inicial, con el uso de colores blancos y negros entremezclados, y un gran protagonismo visual, Apple ha ido apostando por un formato similar.

Página web de Apple en el año 2000



En todos los casos, reconocen desde Eskimoz, hay que partir de la base del poder del móvil. El porcentaje de usuarios que lo usan para conectarse a Internet ha crecido considerablemente teniendo en cuenta que el 99,5% de hogares españoles cuenta con un dispositivo de estas características. Y este escenario provoca la importancia de la adaptabilidad de las webs, que tienen que ser efectivas tanto en ordenador como en móvil, sin modificar su funcionamiento, ni estética ni formato, manteniendo así las características representativas de la compañía.

“La evolución del diseño y la usabilidad en las páginas web de El Corte Inglés y Apple refleja las tendencias cambiantes en el diseño web y la importancia creciente de la experiencia del usuario. La comparación entre ambas páginas muestra cómo diferentes empresas pueden adaptar su presencia en línea para satisfacer las expectativas cambiantes de los consumidores. En 2023, la usabilidad y el diseño de UX son más importantes que nunca, no solo para ofrecer una experiencia en línea atractiva sino también para impulsar el éxito económico en un mercado cada vez más competitivo”, concluye Maxence Marius.

El informe más reciente del Instituto Nacional de Estadística sitúa en más del 30% de empresas que practican el e-commerce, también confirmando una tendencia al alza respecto a años posteriores. En 2018, de hecho, el dato apenas se movía en torno al 20% de empresas. “La digitalización ha avanzado tanto que hasta entre las pequeñas empresas, que apenas tienen a diez trabajadores en su plantilla, también se invierte en desarrollo web”, subraya el experto. Concretamente se calcula que en España hay más de un 31% de estas pequeñas empresas que ya tiene página web propia para darse visibilidad en la red.