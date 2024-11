Ron Boca Gana la Medalla de Plata en los Pentawards 2024

El ron agrícola Ron Boca de Vegamar Bodegas ha sido reconocido internacionalmente al recibir la medalla de plata en la prestigiosa competencia de diseño de envases, Pentawards 2024, en la categoría de “dark spirits”, destacándose entre más de 2,000 proyectos de 60 países.

Un Ron de calidad

Ron Boca se elabora a partir de jugo de caña de azúcar, o guarapo, proveniente de la región de San Pedro de Macorís, conocida por ser la mejor zona para el cultivo de caña en la isla. Envejecido durante siete años, este ron presenta una mezcla única de barricas: un 45% en roble americano que anteriormente contuvo whisky bourbon, un 35% en roble americano con Oloroso, un 10% en roble americano con PX (Pedro Ximénez), y un 10% en roble francés que envejeció vino tinto. Esta combinación le otorga un perfil de sabor complejo y sofisticado.

Un diseño que destaca Los Pentawards son reconocidos globalmente por celebrar la excelencia en el diseño de envases. Este premio es un testimonio del cuidado y la creatividad que se han puesto en la presentación de Ron Boca. El diseño del envase no solo refleja la rica herencia cultural de la República Dominicana, sino que también atrae a los consumidores modernos que buscan autenticidad y calidad en las bebidas que eligen. El logro en los Pentawards 2024 subraya el compromiso de la marca Ron Boca con la calidad y la innovación, colocándolo entre los mejores rones del mundo. Este reconocimiento no solo beneficia a la marca, sino que también eleva la reputación del ron dominicano a nivel internacional, mostrando al mundo la riqueza y diversidad de los productos de la República Dominicana.

Vegamar Bodegas: Una joya en el alto turia Vegamar Bodegas, productora de RON BOCA, se posiciona entre las 14 mejores bodegas de España y es considerada una verdadera joya para visitar en la zona del Alto Turia. Con una sólida reputación por su compromiso con la calidad y la sostenibilidad, Vegamar ha logrado fusionar la tradición vinícola con técnicas innovadoras. Esta bodega no solo produce excelentes vinos, sino que también se ha aventurado en la creación de rones de alta gama, como RON BOCA, que reflejan la esencia de su región y su dedicación a la excelencia.

La medalla de plata en los Pentawards 2024 en la categoría de “dark spirits” es un gran honor para Vegamar Bodegas. Este reconocimiento resalta no solo la calidad del producto, sino también el arte del diseño que lo envuelve. Con su distintivo sabor y una presentación cautivadora, Ron Boca se posiciona como una opción privilegiada para los amantes de los destilados, prometiendo seguir sorprendiendo en el futuro.