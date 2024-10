“Sorolla, cien años de modernidad”, la gran exposición que cierra el centenario del pintor valenciano

La Galería de las Colecciones Reales ha presentado “Sorolla, cien años de modernidad”, la gran exposición que cierra las celebraciones del centenario del pintor valenciano. La muestra, que estará abierta al público hasta el 16 de febrero de 2025, reúne 77 obras que reflejan todos los temas y estilos que el pintor valenciano abordó a lo largo de su carrera artística. Entre ellas cabe destacar Boulevard de París (1890), exhibida por última vez en 1890 y dada por desaparecida, y La Giralda, Sevilla (1908), que no se exponía desde la muerte del pintor.



La muestra, organizada por Patrimonio Nacional y Light Art Exhibitions en colaboración con el Museo Sorolla y la Fundación Museo Sorolla, ha sido inaugurada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Previamente, la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, ha presentado en rueda de prensa las líneas maestras de la exposición junto a dos de los tres comisarios de la exposición -Consuelo Luca de Tena, exdirectora del Museo Sorolla, y Enrique Varela Agüí, su actual director- y acompañados por Gonzalo Saavedra, director de Light Art Exhibitions. Blanca Pons-Sorolla, bisnieta del pintor y máxima experta en su obra, es la tercera comisaria de la muestra.

“Sorolla, cien años de modernidad” pone de manifiesto, tal y como indica su título, la modernidad de la pintura del artista valenciano, su plena vigencia y actualidad cien años después de su fallecimiento. A lo largo del recorrido temático por las diferentes salas el visitante descubrirá la potencia de su luz, la naturalidad de su dibujo y, sobre todo, la emoción, la intensidad volcada en su arte, la pasión de una vida dedicada plenamente a pintar que hoy continúa emocionando al gran público como el primer día.

Un repaso exhaustivo: de lo más reconocible a lo más desconocido

La sala de exposiciones temporales de la Galería se ha transformado para acoger, organizadas en cinco áreas temáticas, las 77 obras de la muestra. “Rumbo al éxito” cuenta con ocho piezas de los inicios de Sorolla, entre las que se cuenta el recuperado Boulevard de París (1890). “El mar, siempre nuevo”, incluye 26 obras de las más reconocibles del pintor, entre ellas, La bata rosa (1916) o Chicos en la playa (1909). “Sentir el retrato”, donde tiene gran relevancia la familia de Sorolla, en especial su esposa y musa Clotilde, muestra cuadros como Madre (1895-1901). “Visión de España”, la serie para decorar la biblioteca de la Hispanic Society of America, está representada con obras como Tipos de Lagartera (1912) o Tipos de Salamanca (1912). Por último, “Del paisaje al jardín”, cierra la exposición con óleos como La siesta (1911) o Jardín de la Casa Sorolla (1910).

Entre los prestadores que han colaborado en la exposición están las instituciones que atesoran las mejores colecciones del artista, como el Museo Sorolla –cerrado temporalmente para su ampliación y rehabilitación-, la Hispanic Society of America, el Museo del Prado o el Museo de Bellas Artes de Asturias. También han venido obras de grandes museos como el Musée d’Orsay y de otras colecciones públicas y privadas, tanto de España como de Estados Unidos o México.

“Sorolla, cien años de modernidad” puede visitarse en la sala de exposiciones temporales de la Galería de las Colecciones Reales (planta –3), con entradas desde los 14 euros que se pueden adquirir online o en taquilla en la propia Galería. El público también tiene a su disposición un catálogo editado por Ediciones El Viso, con textos del equipo de comisarios y otros expertos en la obra del genio valenciano.