El miedo en cifras: la tripofobia y la agorafobia son las fobias más buscadas en internet

El análisis digital se ha consolidado como una herramienta clave, no solo para identificar los productos o servicios más populares, sino también para desvelar las inquietudes y miedos más profundos de la sociedad. En la segunda edición del Índice Anual de Problemas Globales, Semrush, plataforma SaaS líder en visibilidad online y marketing de contenidos, destaca que la salud mental sigue ocupando los primeros lugares entre las preocupaciones sociales, posicionándose como el tercer tema más buscado en España. Ante esta realidad, la compañía ha profundizado con un nuevo estudio en cómo estas preocupaciones psicológicas se manifiestan en los millones de búsquedas relacionadas con fobias y trastornos mentales cada año.





“Contar con datos tan detallados y específicos sobre las búsquedas relacionadas con la salud mental y las fobias ofrece una oportunidad invaluable para comprender mejor las preocupaciones que afectan a la población. Estos datos no solo permiten identificar tendencias globales y locales, sino que también ofrecen a instituciones sanitarias, profesionales y empresas una base sólida para desarrollar estrategias de intervención más efectivas”, señala Fernando Angulo, Senior Marketer Research de Semrush.

La reina de las fobias: Tripofobia, un miedo que quizás no sabías que tenías

Encabezando la lista de las fobias más buscadas a nivel global está la tripofobia, con más de 2 millones de búsquedas mensuales. Este fenómeno, a menudo desconocido para muchos hasta que lo experimentan, es un miedo irracional a los patrones de agujeros o protuberancias. Le sigue la agorafobia, que con más de 625.692 búsquedas cada mes destaca como una de las fobias más comunes, afectando a quienes temen los espacios abiertos o multitudes. Otras fobias relevantes incluyen la claustrofobia (miedo a los espacios cerrados), con una media de más de 381.154 búsquedas, y la acrofobia (miedo a las alturas), que supera las 191.692 búsquedas.

Completan la lista de las 10 fobias más buscadas globalmente:

- Tripofobia: 2.047.692 búsquedas mensuales. - Agorafobia: 625.692 búsquedas mensuales. - Claustrofobia: 381.154 búsquedas mensuales. - Acrofobia: 191.692 búsquedas mensuales. - Hidrofobia: 142.385 búsquedas mensuales. - Aracnofobia: 137.462 búsquedas mensuales. - Tanatofobia (miedo a la muerte): 91.231 búsquedas mensuales. - Nictofobia (miedo a la oscuridad): 65.115 búsquedas mensuales. - Misofobia (miedo a los gérmenes): 57.308 búsquedas mensuales. - Glosofobia (miedo a hablar en público): 36.462 búsquedas mensuales.

El comportamiento de búsqueda en España refleja inquietudes similares, aunque con algunas sorpresas. La tripofobia también lidera con una media de más de 64.385 búsquedas mensuales, seguido por la agorafobia, que se sitúa en las 33.154 búsquedas. Sin embargo, lo que destaca en el caso de España es el inesperado miedo a los payasos, conocido como coulrofobia, en el quinto puesto con más de 3 mil búsquedas cada mes. A pesar de su naturaleza aparentemente infantil, este miedo sigue afectando a personas de todas las edades.

Enfermedades mentales: una creciente preocupación

Pero no solo las fobias ocupan un lugar en nuestras mentes. Según el estudio de Semrush, las búsquedas relacionadas con trastornos mentales también revelan datos sorprendentes. A nivel global, la ansiedad encabeza la lista de búsquedas relacionadas con trastornos mentales, con más de 1,2 millones de consultas mensuales. Estos trastornos se han convertido en los compañeros silenciosos de la vida moderna, derivados de la presión constante, el ritmo acelerado y las expectativas crecientes. Esto se refleja también en el aumento de búsquedas sobre temas como la depresión, que cuenta con más de 1 millón de búsquedas, y el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), que registra cifras similares. Otro punto de interés es la depresión estacional, que muestra un patrón de aumento significativo en los meses de otoño e invierno, llegando a triplicar su volumen de búsquedas en comparación con otras épocas del año.

Estas son las ocho enfermedades mentales más comunes a nivel global según el volumen medio de consultas a internet:

- Ansiedad: 1.246.154 búsquedas mensuales. - Depresión: 1.173.846 búsquedas mensuales. - Trastorno obsesivo-compulsivo (TOC): 1.000.000 búsquedas mensuales. - Trastorno bipolar: 945.538 búsquedas mensuales. - Trastorno alimenticio: 125.769 búsquedas mensuales. - Trastorno del sueño: 115.769 búsquedas mensuales. - Trastorno de pánico: 88.423 búsquedas mensuales. - Depresión estacional: 70.146 búsquedas mensuales.

En España, la ansiedad ha experimentado un aumento notable en las búsquedas, creciendo un 22,4% en el último año. En algunos meses, se han registrado picos de hasta 90.500 búsquedas. De igual forma, ocupa el primer lugar, seguida de la depresión y el TOC, ambas con una media de consultas a internet superior a las 20 mil búsquedas.