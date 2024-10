Mowoot presenta el primer dispositivo médico para tratar el Síndrome del Intestino Irritable (SII)

La start-up española Mowoot ha desarrollado, en colaboración con Eurecat y la Fundació d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol i Gurina, un dispositivo que se convierta en la primera terapia eficaz para el tratamiento del SII. Partiendo de la idea básica de estimular el intestino físicamente -de manera no invasiva- para interactuar directamente con las células y circuitos mecanosensoriales gastrointestinales, podría representar un nuevo tratamiento curativo revolucionario para el SII que funcione en línea con la fisiología del paciente y reconstituya la motilidad intestinal saludable. Este nuevo tratamiento evitará los efectos secundarios y otras dificultades de los enfoques sistémicos, como los fármacos.





Además, el dispositivo está equipado con tecnología de sensores para observar automáticamente la respuesta fisiológica del paciente al tratamiento a tiempo real, y estará conectado a una plataforma digital que recogerá los resultados comunicados por el paciente. Un software con inteligencia artificial recopilará y analizará los datos con el objetivo de ajustar el tratamiento al estado fisiológico del paciente a tiempo real, así como crear informes para los profesionales sanitarios.

La estimulación física directa de las células involucradas en el proceso de la digestión tiene el potencial de corregir la desregulación de la motilidad colónica, la secreción y la hipersensibilidad visceral. Esta estimulación actúa como un "marcapasos" que restaura los patrones correctos y la secreción de serotonina, interactuando físicamente con el eje intestino-cerebro y la microbiota intestinal.

El proyecto está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación dentro del marco de los fondos ‘Next Generation EU’ y cuenta con la participación de los centros de referencia EURECAT y IDIAPJGOL. Además, Mowoot cuenta con el apoyo de diversos inversores internacionales expertos del campo, tanto business angels, como empresas privadas (como 4M medical de Alemania) o instituciones públicas (como EIT Health).

El Síndrome del Intestino Irritable

El síndrome del intestino irritable (SII) es uno de los trastornos funcionales intestinales más frecuentes, afectando a más del 10% de la población general en todo el mundo y casi 5 millones de personas en España. Su prevalencia es entre 1,5 y 3 veces mayor en las mujeres que en los hombres, manifestándose con dolor e hinchazón abdominal y episodios de estreñimiento, diarrea o ambos. El SII puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de quienes lo padecen, en ocasiones mayor que el de otras enfermedades como asma, migraña o diabetes mellitus.

El SII supone entre el 10 y el 15 % de las consultas de atención primaria y entre el 25 y el 30 % de los pacientes derivados a las consultas de gastroenterología. Aun así, 2 de cada 5 personas no saben que es el SII a pesar de padecer los síntomas. Esto se debe principalmente a la dificultad de diagnóstico derivada de su presentación heterogénea y la falta de conocimiento de la enfermedad.

El SII sigue planteando un reto diagnóstico y terapéutico a médicos y pacientes. Estos retos surgen de las diversas manifestaciones de la enfermedad, su compleja fisiopatología, la falta de un tratamiento eficaz y las consecuencias psicológicas para los pacientes.

Tratamiento actual

Las estrategias de tratamiento del SII pueden incluir enfoques tanto farmacológicos como no farmacológicos y pueden resumirse como un enfoque gradual que comienza con:

1. Consejos dietéticos y de estilo de vida: mejorar el ejercicio, el sueño, la dieta y la reducción del estrés. 2. Enfoques farmacológicos: laxantes, antidepresivos, … 3. Dispositivos médicos invasivos: dispositivos de irrigación transanal, implantes moduladores del nervio sacro, … 4. Último recurso: cirugía (ostomía, colectomía, etc.).

A pesar de los importantes esfuerzos de investigación, por desgracia los tratamientos actuales para el SII no garantizan soluciones definitivas y duraderas. Sólo pueden ofrecer ventajas terapéuticas de alrededor del 20% sobre el placebo, y sólo la mitad o menos de los pacientes obtienen realmente beneficios duraderos.

Las investigaciones preclínicas y clínicas han revelado un potencial prometedor para el desarrollo de nuevas dianas terapéuticas dirigidas al eje intestino-cerebro, no sólo para los trastornos gastrointestinales funcionales, sino también para una amplia gama de afecciones psicológicas y neurológicas. En especial, la interacción directa con las células mecanosensoras gastrointestinales constituye una aproximación terapéutica interesante puesto que se pueden evitar las incomodidades y los efectos adversos de otras aproximaciones con efectos sobre todo el organismo, tales como los fármacos.

Mowoot

Mowoot, organización que lidera el proyecto, es una start-up nacida en Barcelona con una trayectoria centrada en productos de este tipo. En 2018 lanzó su primer producto, un dispositivo novedoso que se convirtió en la primera solución no farmacológica y no invasiva para el estreñimiento crónico sin los efectos secundarios de los enfoques actuales, y fue desarrollado en colaboración con el hospital líder en neuro-rehabilitación Institut Guttmann, en Barcelona. Con su patentada tecnología ‘Intermittent Colonic Exoperistalsis’™ (ICE) actualmente ya está recomendado en guías clínicas de mercados lideres europeos como Alemania e Inglaterra. En este proyecto se llevará más allá la idea básica de la tecnología ICE para proporcionar una solución al SII.