Xenofobia en la sociedad

No hace mucho escribí una carta al director denunciando a un espacio que se dice cultural y artístico en Zaragoza llamado La Casa de Zitas, por no decir nada cuando Hamás mató a 1200 personas de la forma más horrible que se puedan imaginar: entre niños, jóvenes y adultos, capturó a 230 rehenes y violó a cientos de mujeres. Sin embargo, les faltó tiempo para realizar un homenaje poético a los caídos en Palestina cuando, en respuesta por los execrables crímenes de Hamás, Israel atacó a los terroristas en Gaza para castigarlos y recuperar a los rehenes. Pues bien, hoy he leído la respuesta de un medio en Internet a mi carta en la que, entre otras cosas, dice que La Casa de Zitas está comprometida con la igualdad de género y el fomento de la participación femenina en la cultura. Estimo que este medio se refiere a la igualdad, siempre y cuando no sea una mujer, un niño, un hombre judío. Siempre y cuando los rehenes y el dolor no sean judíos. Esta respuesta deja claro hasta qué punto puede llegar el odio a los judíos en algunos medios de comunicación... Si quieren saber el nombre de este medio, solo tienen que picar en Google: “La Casa de Zitas insulta a la mujer”. Después de lo visto, si como dice este medio, La Casa de Zitas, está comprometida con la mujer, quiere decir que el antisemitismo está más metido en la sociedad de lo que imaginamos. Claro está de que esta entidad está en su derecho de hacer homenajes a quien le plazca, otra cosa es el agravio comparativo, de que a unos sí y a otros no se lo hagan, ¿no creen?