Una desaparición y un misterio sobrenatural en la obra ‘El lapso’

La compañía La joie de la colina continúa funciones de El lapso, su tercera producción y un viaje hacia lo desconocido y lo que no se puede explicar. Su estreno absoluto fue el pasado 28 de septiembre en el Teatro Lara y cuenta con la dramaturgia de Julio Viñuela Gavela y la dirección de Diego Da Costa.



Fotografía de José Ángel Fernández de Córdoba.



La pieza nos traslada a la Asturias rural de los años 90 y nos introduce en la cotidianeidad de Javier y María, un matrimonio feliz que ve su vida trastocada tras una extraña desaparición. Por ello, esta pareja de escritores se tendrá que enfrentar a lo que va más allá de la lógica.

El Lapso está protagonizada por Laura Mayo, Chema Coloma, Alfonso Muñoz y Pablo Blanco. Explora el suspense sobrenatural y plantea cómo el ser humano actúa ante hechos que no comprende y sobre lo que cada persona cree conocer. A través de personajes llenos de preguntas y misterios, se invita al público a sumergirse en una aventura de respuestas que van generando más preguntas y en una historia en la que nada es lo que parece.

“Quería explorar el género del misterio y lo sobrenatural porque es uno de mis referentes principales desde mi niñez. Es interesante abordar el reto de llevarlo al teatro, donde no se ha explorado demasiado”, comenta Julio Viñuela Gavela.

La joie de la colina ha estrenado su tercera pieza, tras presentar El Barrio y Ayer intenté suicidarme en varias temporadas y salas de Madrid. El lapso se podrá ver los sábados a las 18:15 h desde el 28 de septiembre en Sala Lola Membrives del Teatro Lara.

Asturias. Años 90. Javier y María, dos escritores de éxito, viven felices en su casa del pueblo, en la Cordillera del Sueve, alejados de la ruidosa rutina de la ciudad. Parece que están en su mejor momento, pero la tranquilidad no durará por mucho tiempo... Una desaparición cambiará todo. ¿Se puede aceptar lo que no comprendemos?