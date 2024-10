Día Mundial de la Alimentación 2024: más que una necesidad básica, un derecho fundamental

El 16 de octubre de 2024 se celebra el Día Mundial de la Alimentación, una jornada impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) desde 1979. Este año, bajo el lema "Derecho a los alimentos para una vida y un futuro mejores", la FAO busca reforzar la idea de que la alimentación no es solo una necesidad básica, sino un derecho fundamental que debe ser garantizado para todos los habitantes del planeta. La urgencia de este mensaje es mayor que nunca: según los datos más recientes de la ONU, aproximadamente 735 millones de personas en todo el mundo sufren hambre.





El estado de la inseguridad alimentaria

El cambio climático y los conflictos armados han agravado la inseguridad alimentaria global en los últimos años. El Informe sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2023 reveló que la proporción de personas con desnutrición ha aumentado en varios países, especialmente en África y Asia. En particular, las regiones del África subsahariana y el sur de Asia concentran más del 60% de la población con hambre crónica. Esta crisis alimentaria tiene repercusiones severas: afecta el crecimiento económico, debilita los sistemas de salud y perpetúa la pobreza.

Si bien el hambre es un problema visible, la malnutrición es una preocupación igualmente alarmante. En muchos países en desarrollo, la falta de acceso a una dieta equilibrada y nutritiva ha provocado un aumento de enfermedades relacionadas con la malnutrición, como la obesidad, la diabetes y las deficiencias vitamínicas. La FAO destaca que el hambre y la malnutrición están directamente vinculados con la pobreza y la desigualdad social, ya que las personas que viven en situaciones de vulnerabilidad a menudo no pueden acceder a los alimentos necesarios para llevar una vida sana.

El derecho a la alimentación: una cuestión de justicia social

En el centro de la campaña de este año está la idea de que el acceso a los alimentos es un derecho humano básico, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La FAO señala que este derecho implica no solo la disponibilidad de alimentos, sino también la posibilidad de acceder a ellos de manera adecuada y sostenible.



Para que este derecho sea efectivo, los sistemas alimentarios deben ser inclusivos y estar diseñados para proporcionar alimentos nutritivos y asequibles a todas las personas, independientemente de su ubicación geográfica o nivel socioeconómico. Sin embargo, la realidad es que muchas comunidades marginadas y vulnerables carecen de acceso a alimentos debido a factores como la pobreza, los conflictos, las catástrofes naturales o las políticas agrícolas inadecuadas.

Este año, la FAO también pone un énfasis especial en la importancia de los agricultores pequeños y medianos, quienes producen aproximadamente el 80% de los alimentos en los países en desarrollo. Estos agricultores, a menudo olvidados, necesitan apoyo para mejorar su productividad y garantizar que sus cultivos sean sostenibles y resilientes frente a los impactos del cambio climático. Según la FAO, fortalecer las capacidades de estos agricultores no solo mejorará la seguridad alimentaria, sino que también ayudará a combatir la pobreza rural y a promover economías más equitativas.

Desafíos y soluciones

El lema del Día Mundial de la Alimentación de este año no solo busca resaltar el derecho a la alimentación, sino también ofrecer soluciones para garantizar que este derecho sea respetado en el futuro. En la actualidad, uno de los principales desafíos es el impacto del cambio climático en la producción agrícola. Sequías prolongadas, inundaciones y otros fenómenos extremos están afectando la capacidad de los agricultores para producir alimentos de manera confiable. La FAO estima que más de 2.300 millones de personas viven en áreas que experimentan estrés hídrico, lo que agrava las dificultades para cultivar y cosechar alimentos.



Para mitigar estos efectos, la FAO promueve el uso de prácticas agrícolas sostenibles, que incluyen la conservación del agua, la diversificación de cultivos y la adopción de tecnologías limpias que permitan a los agricultores producir más alimentos utilizando menos recursos. Un ejemplo exitoso de estas prácticas es el aumento del uso de agricultura regenerativa, una técnica que mejora la fertilidad del suelo, secuestra carbono y promueve la biodiversidad.

Además, se está haciendo un llamamiento urgente a los gobiernos y al sector privado para que inviertan en infraestructura agrícola y faciliten el acceso a tecnologías innovadoras, como sistemas de riego eficientes y semillas más resistentes al cambio climático. Estas inversiones son clave para garantizar que los agricultores puedan seguir alimentando a sus comunidades a largo plazo.

Un futuro mejor a través de la cooperación global

El Día Mundial de la Alimentación de 2024 también destaca la importancia de la cooperación internacional para combatir el hambre y la inseguridad alimentaria. En un contexto de creciente desigualdad, la FAO insta a los países desarrollados a asumir un papel más activo en la financiación de programas de desarrollo agrícola en las regiones más afectadas. La cooperación internacional es esencial para cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2 de la ONU: poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición para 2030.

El Día Mundial de la Alimentación de 2024 no es solo una conmemoración, sino un recordatorio urgente de la necesidad de actuar de inmediato para garantizar que todos los seres humanos tengan acceso a alimentos adecuados y nutritivos. Al reconocer el derecho a la alimentación como un pilar fundamental para un futuro mejor, la FAO llama a la acción a gobiernos, instituciones y ciudadanos, recordándonos que un mundo sin hambre no es solo una meta, sino una obligación moral.