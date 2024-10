Israel y la maternidad

Israel declara "persona non grata" al secretario general de la ONU, António Guterres, y le prohíbe la entrada al país. No hay evidencia concreta de que un mando de Hamas dirija las escuelas de la ONU. Pero, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han encontrado túneles y estructuras subterráneas bajo la sede de la UNRWA. Un hombre que secuestró en compañía de su hijo a una rehén israelí. Otro individuo al que Hamás pidió que llevara bombas de mano. Una mujer que repartía munición a los terroristas. Son algunos de los perfiles que la Inteligencia israelí y estadounidense analiza. Tras 12 meses de hostigamiento diario de cohetes por parte de la milicia proiraní, los israelíes y yo entendemos a Finui la quejas que también plantean sobre Unrwa, y le acusa de no hacer bien su trabajo. Las autoridades de Tel aviv censuran que en estos años han sido incapaces de prevenir el rearme de Hézbola, la creación de infraestructura militar y el lanzamiento de misiles. Dicen que Israel había pedido que dejasen algunas bases, a lo que los cascos azules de la OHU se negaron. Ahora dice la OHU que para Israel no hay líneas rojas en la venganza que lanzó tras los ataques de Hamás del 7 de octubre , que ahora se extienden desde Gaza al Líbano. O sea: la ONU llama venganza a lo que EEUU denomina “derecho a la autodefensa”. La verdad es que tengo serias dudas sobre la honestidad de la ONU. Después del ataque de Hamás a Israel, España, Irlanda y Noruega reconocieron el Estado palestino. Yo le pediría a la ONU que fuera más discreta con su odio a los judíos. Es que 'saben? No me hago responsable de los sentimientos maternales que Israel despierta en mí...