NEAGOE CONSTRUCTORA: modelos de viviendas, sostenibilidad y flexibilidad para el hogar moderno

NEAGOE CONSTRUCTORA, una destacada empresa en el sector inmobiliario de Madrid, ha emergido como un referente en la construcción de viviendas eficientes, sostenibles y tecnológicamente avanzadas La empresa apuesta por un enfoque colaborativo que aprovecha décadas de experiencia, integrando las últimas tecnologías y materiales para ofrecer viviendas que responden a las exigencias del futuro.

Este compromiso con la innovación se materializa en el uso del sistema Steel Frame, una tecnología avanzada que redefine los estándares de la construcción residencial.

Con un portafolio de modelos residenciales que abarcan desde viviendas compactas hasta amplias residencias, NEAGOE se destaca por su capacidad de adaptarse a las necesidades específicas de sus clientes sin sacrificar calidad ni sostenibilidad.

NEAGOE: innovación constante en el mercado inmobiliario

El sector de la construcción está evolucionando rápidamente, y esta constructora en Madrid ha demostrado estar a la vanguardia de esta transformación.

A través de su enfoque en la tecnología avanzada en steel frame y su compromiso con la sostenibilidad, la empresa no solo ha cambiado la forma en que se construyen las viviendas, sino también la forma en que se conciben.

Cada uno de sus proyectos es una prueba de que la combinación de innovación y experiencia puede generar soluciones habitacionales que no solo cumplen con las expectativas actuales, sino que también están preparadas para el futuro.

El sistema steel frame: eficiencia y tecnología en cada proyecto

El sistema steel frame es una de las principales apuestas de NEAGOE CONSTRUCTORA. Este método de construcción se basa en estructuras de acero galvanizado que otorgan a las viviendas una durabilidad excepcional, al mismo tiempo que permiten una mayor flexibilidad en el diseño arquitectónico.

La tecnología avanzada en steel frame permite un proceso de construcción rápido y eficiente, reduciendo significativamente los tiempos de ejecución y minimizando los residuos, lo que convierte a estas construcciones en una opción altamente sostenible.

Cada vivienda construida por NEAGOE refleja un equilibrio perfecto entre diseño moderno y funcionalidad.

El steel frame no solo permite una mayor resistencia a los elementos climáticos y movimientos sísmicos, sino que también facilita la incorporación de tecnologías energéticamente eficientes, como la aerotermia y el suelo radiante.

Esto garantiza una climatización óptima y un menor consumo energético, alineándose con las demandas actuales de sostenibilidad.

Modelos de vivienda: soluciones adaptadas a cada estilo de vida

La constructora ofrece una amplia gama de modelos habitacionales que se adaptan a diferentes estilos de vida y preferencias arquitectónicas. Desde viviendas unifamiliares hasta grandes residencias de lujo, cada modelo ha sido diseñado para maximizar la eficiencia energética y ofrecer una experiencia de vida confortable y moderna.

A continuación, se detallan algunos de los modelos destacados, todos ellos equipados con climatización por aerotermia y suelo radiante:

Vivienda ESTILO PRAGA : Esta elegante casa de 180m² distribuidos en dos plantas cuenta con cuatro dormitorios, tres baños y un garaje para un vehículo. Ideal para familias que buscan amplitud y comodidad sin comprometer el diseño moderno.

: Esta elegante casa de 180m² distribuidos en dos plantas cuenta con cuatro dormitorios, tres baños y un garaje para un vehículo. Ideal para familias que buscan amplitud y comodidad sin comprometer el diseño moderno. Vivienda ESTILO DUBLÍN : Con 150m² en una planta, esta vivienda ofrece tres dormitorios, un despacho y tres baños, adicional de climatización aerotermia suelo radiante. Perfecta para quienes valoran la funcionalidad y confort en un diseño más compacto.

: Con 150m² en una planta, esta vivienda ofrece tres dormitorios, un despacho y tres baños, adicional de climatización aerotermia suelo radiante. Perfecta para quienes valoran la en un diseño más compacto. Vivienda ESTILO LONDRES : Una opción más compacta de 110m² en una sola planta, con tres dormitorios y dos baños. A pesar de su tamaño, ofrece todas las comodidades de una casa moderna, incluyendo un garaje y sistemas avanzados de climatización.

: Una opción más compacta de 110m² en una sola planta, con tres dormitorios y dos baños. A pesar de su tamaño, ofrece todas las comodidades de una casa moderna, incluyendo un garaje y de climatización. Vivienda ESTILO BERLÍN : Este modelo de 300m², con dos plantas y sótano, es perfecto para familias numerosas. Con cuatro dormitorios y tres baños, esta residencia combina espacio, lujo y eficiencia energética.

: Este modelo de 300m², con dos plantas y sótano, es perfecto para familias numerosas. Con cuatro dormitorios y tres baños, esta residencia energética. Vivienda ESTILO LISBOA : Con 120m² en dos plantas, tres dormitorios y tres baños , esta vivienda ofrece un diseño compacto pero funcional. Ideal para quienes buscan comodidad y eficiencia en espacios más pequeños.

: Con 120m² en dos plantas, , esta vivienda ofrece un diseño compacto pero funcional. Ideal para quienes buscan en espacios más pequeños. Vivienda ESTILO ROMA : Una de las opciones más lujosas, con 300m² distribuidos en dos plantas más sótano. Esta residencia incluye tres dormitorios, un despacho y un gimnasio, haciendo de este modelo una vivienda de alto nivel .

: Una de las opciones más lujosas, con 300m² distribuidos en dos plantas más sótano. Esta residencia incluye tres dormitorios, un despacho y un gimnasio, haciendo de este modelo una . Vivienda ESTILO MADRID : Con 140m² en una sola planta, tres dormitorios y dos baños, este modelo es ideal para quienes buscan una vivienda de estilo clásico, pero con todas las ventajas de las tecnologías modernas .

: Con 140m² en una sola planta, tres dormitorios y dos baños, este modelo es ideal para quienes buscan una vivienda de estilo clásico, pero con todas las ventajas de las . Vivienda ESTILO ÁMSTERDAM: Con 110m² distribuidos en dos plantas, este modelo cuenta con tres dormitorios y tres baños, ofreciendo un diseño funcional y equilibrado . Incluye climatización por aerotermia y suelo radiante, además de un garaje para un vehículo.

Con 110m² distribuidos en dos plantas, este modelo cuenta con tres dormitorios y tres baños, ofreciendo un . Incluye climatización por aerotermia y suelo radiante, además de un garaje para un vehículo. Vivienda ESTILO PARÍS: Esta vivienda de 130m², repartidos en dos plantas, ofrece cuatro dormitorios y dos baños, siendo ideal para familias que buscan espacio y comodidad. Al igual que los demás modelos, está equipada con climatización por aerotermia, suelo radiante y un garaje para un coche. Cada modelo no solo presenta una cuidadosa disposición de los espacios, sino que también incluye una ficha técnica completa que detalla dimensiones, materiales y especificaciones técnicas.

"De esta manera, NEAGOE garantiza que sus clientes tengan toda la información necesaria para tomar decisiones informadas y adaptar cada diseño a sus preferencias".

Sostenibilidad: el futuro de las viviendas

Uno de los pilares fundamentales de la constructora es su compromiso con la sostenibilidad.

Las viviendas no solo están diseñadas para ser eficientes en términos de consumo energético, sino que también se construyen con materiales respetuosos con el medio ambiente.

La adopción del steel frame es un claro ejemplo de cómo la empresa busca reducir el impacto ambiental en cada fase del proceso constructivo.

Las casas NEAGOE están equipadas con sistemas de climatización de última generación que permiten un uso eficiente de la energía, lo que se traduce en una menor huella de carbono y un ahorro significativo en el consumo. Esto refuerza la idea de que sostenibilidad y flexibilidad son los elementos clave para las viviendas del futuro, capaces de adaptarse tanto a las necesidades de los ocupantes como a los desafíos ambientales.

Flexibilidad y personalización

Otra ventaja de las construcciones de NEAGOE es la capacidad de personalización que ofrece el steel frame.

Este sistema permite a los arquitectos y diseñadores trabajar con una mayor libertad creativa, adaptando los espacios a las necesidades específicas de cada cliente sin comprometer la solidez estructural ni la eficiencia energética.

Los modelos de vivienda pueden ser personalizados en términos de distribución de espacios, acabados y detalles arquitectónicos, ofreciendo una solución flexible para aquellos que buscan un hogar a medida. La posibilidad de elegir entre diferentes materiales de revestimiento, colores y acabados permite a los propietarios crear un hogar único que refleje su estilo personal.