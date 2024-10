​I Edición de los Premios Yvonne Blake: exitoso homenaje al vestuario escénico y audiovisual. Alfombra roja, gala y premiados

La Asociación de Artistas Plásticos Escénicos y Audiovisuales de España (AAPEE) han celebrado con gran éxito la I Edición de los Premios Yvonne Blake, un evento que rinde tributo a la excelencia en el diseño de vestuario en escénico y en producción audiovisual. Estos premios se han establecido con el fin de reconocer y visibilizar la labor artística y cultural de los profesionales del sector y han estado apoyados por celebrities y profesionales del sector como Paz Vega, Cayetana Guillén Cuervo, Ana Rujas, Raquel Sánchez Silva, María Botto, Manuel Banderas, Nacho Guerreros y Guillermo Montesinos, entre otros muchos, y por diseñadores nacionales y profesionales del sector de la moda como Ágatha Ruiz de la Prada, Maison Mesa, Jesús Reyes, Pino Montesdeoca o Genel Romero, por citar algunos.





Así, la alfombra roja, photocall y gala de esta primera edición de los Premios Yvonne Blake se han celebrado el 10 de octubre de 2024 desde las 19:30 horas en el Museo del Traje, Madrid, con un cóctel posterior donde marcas tan prestigiosas como chocolates Marcos Tonda, Popit Gourmet, Ecobel o Protos, entre otras, han hecho posible este momento dulce tras la gala. Una gala emotiva y única que avala y da visibilidad a profesionales del sector premiando en las siguientes categorías:

Se reconocen diversas disciplinas del diseño de vestuario en escénico y audiovisual, reflejando la riqueza de la profesión como:

- Premio al Mejor Diseño de Vestuario Audiovisual en series de ficción (TV). Premio Patrocinado por Peris Costumes Group. - Premio al Mejor Diseño de Vestuario Audiovisual en películas de ficción (Cine). Premio Patrocinado por Peris Costumes Group. - Premio al Mejor Diseño de Vestuario Escénico en artes escénicas (Teatro) - Premio al Mejor Diseño de Vestuario en espectáculo lírico (Zarzuela, Ópera o Musical) - Premio de Honor CIUDAD DE MADRID a la mejor Trayectoria, destinado a reconocer la contribución de un profesional del sector a lo largo de su carrera. Premio Patrocinado por el Ayuntamiento de Madrid.

Selección y Entrega de Premios

La inscripción ha estado abierta a todos los profesionales de ámbito nacional durante los primeros meses del 2024. La votación ha corrido a cargo de los asociados de la AAPEE y como resultado de las votaciones, los finalistas de cada categoría han acudido a la gala donde se han anunciado a los ganadores. El Premio de Honor Ciudad de Madrid ha sido otorgado a José María de Cossío en esta edición, en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional. Diseñador entre otros de películas de Pedro Almodóvar, Carlos Saura o Agustín Díaz Yanes.

LISTADO DE NOMINADOS Y GANADORES POR CATERGORÍAS:

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO EN LÍRICO Y MUSICAL - Carmen de Giles y Flores de Giles por “Ad Libitum” - Juan Sebastián Domínguez por “The Magic Opal” - GANADOR - Ikerne Giménez por “Yo te querré”

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO EN ARTES ESCÉNICAS - Igone Teso por “Arder y no quemarse” - Ikerne Giménez por “Coronada y el Toro”- GANADORA - Deborah Macías por “La discreta enamorada” - Rosa García Andújar por “Valor, agravio y mujer”

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO EN SERIES - Ana López Cobos por “La Mesías”- GANADORA - Tania Álvarez por “La Promesa” - Elena de Lorenzo por “La unidad (Kabul)”

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO EN CINE Alberto Valcárcel por “La Ermita” Nerea Torrijos por “Irati” Arantxa Ezquerro por “Teresa”- GANADORA

PREMIO DE HONOR CIUDAD DE MADRID Jose María de Cosío

Presentadores

La gala ha estado presentada por dos reconocidos profesionales:

Cristina Rodríguez: Diseñadora de vestuario, actriz y presentadora de televisión. Ha trabajado en más de 50 producciones cinematográficas, algunas dirigidas por cineastas de renombre como Francis Ford Coppola, Álex de la Iglesia y Carlos Saura. Ha sido nominada en siete ocasiones a los Premios Goya y es una destacada figura en televisión.

Guillermo Montesinos: Reconocido actor español protagonista de películas como 'Amanece, que no es poco’, ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’, Luces de bohemia’, ‘Que nos quiten lo bailao’ y ‘Sé infiel y no mires con quién’, por citar algunas. Guillermo Montesinos ha sustituido a Lorenzo Caprile, quien estaba convocado como presentador en esta edición, pero ha tenido que ausentarse baja médica. -------------------

Autoría de las fotografías: CoolHunting Madrid Comunicación