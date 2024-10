El filósofo elegante, así he definido siempre a José Ortega y Gasset, y es que Ortega deslumbró con un pensamiento elegante, y no me refiero a pensamiento o ideología política, me refiero a la elegancia literaria de sus escritos.

Recordemos que Ortega y Gasset fue uno de los grandes políticos de su época, y que tenía una visión realista de España. Tocó en sus ensayos filosóficos todas las ramas, y personalmente, destacaría la inteligencia plasmada en papel de la visión de pasado, presente y futuro de la singladura de España a través del tiempo: el libro España invertebrada es el ejemplo de los nacionalismos del ayer y de hoy, La deshumanización del arte es el augurio en su día de lo despectivo del arte actual, El tema de nuestro tiempo es un compendio de los males sociales que siempre ha arrastrado nuestro país, y La rebelión de las masas es un brillante ideario de la peligrosidad de hacer caso de la masificación de ideas y correr sin pensar detrás de ellas.

En definitiva, que vale la pena perderse en la elegancia del intelecto de Ortega a través de sus ensayos.