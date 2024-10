El cambio climático ha impulsado a los huracanes Helene y Milton

El huracán Milton pasa cerca de la península mexicana de Yucatán rumbo a la de la Florida, en el sureste de Estados Unidos, donde millones de personas buscan refugio en previsión de los fuertes vientos y precipitaciones. Como su predecesor Helene, este huracán se ha fortalecido con las aguas calentadas por el cambio climático. Imagen: Noaa

GINEBRA – Huracanes como Milton, que se desplaza peligrosamente por la península de la Florida, en el sureste de Estados Unidos, como su predecesor Helene, son potenciados por el calor incrementado por el cambio climático, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Un boletín de la OMM destacó que “el calor del océano en el golfo de México juega un papel importante, ya que las temperaturas cálidas de la superficie del mar proporcionan la energía necesaria para que los huracanes se intensifiquen”.

“Cuanto más profundas sean las aguas más cálidas, más energía puede absorber una tormenta”, recordó la entidad.

Milton, que alcanzó velozmente la categoría 5, la mayor en la escala Saffir-Simpson, se degradó al nivel 4 el, pero aun así ha provocado vientos de 250 kilómetros por hora.

En su avance, aunque el ojo del huracán no tocará la península de Yucatán en el sureste de México, sus coletazos en forma de fuertes lluvias y holas de varios metros sí se sentirán en esas áreas, colocadas en estado de alerta por las autoridades.

En Tampa y otras ciudades del centro-oeste de Florida se ha vivido una masiva estampida que congestionaba las autopistas tras instrucciones de las autoridades para que millones de personas dejasen sus hogares, cerrasen viviendas, comercios y buscasen refugio en el extremo sur de la península o en las ciudades al norte de ella.

El sureste de Estados Unidos aún no se recupera del huracán Helene, que hace menos de dos semanas azotó la región, provocó la muerte de al menos 230 personas y causó inundaciones y cuantiosos daños materiales.

Helene “fue extremadamente anómalo, ya que provocó sus impactos más graves mucho después de tocar tierra, produciendo inundaciones sin precedentes”, dijo Flavio Pons, del instituto francés Pierre-Simon Laplace, dedicado a la investigación en ciencias atmosféricas y oceánicas.

“Es probable que las precipitaciones se vieran incrementadas por el calentamiento global. En particular, el excepcionalmente cálido golfo de México probablemente impulsó tanto la rápida intensificación de Helene como el río atmosférico que finalmente provocó las precipitaciones históricas”, dijo Pons.

Citando fuentes de la estadounidense Administración Nacional Oceaánica y Atmosférica (Noaa), la OMM dijo que en el caso de Milton “si bien se esperan fluctuaciones en la intensidad, se pronostica que seguirá siendo un huracán extremadamente peligroso hasta que toque tierra en Florida”.

Milton se intensificó a un ritmo explosivo, algo cada vez más habitual, como se vio con el huracán Beryl en julio. Fue la tercera intensificación más rápida en la cuenca del Atlántico. Luego, se espera que Milton cruce la península de la Florida y salga al océano Atlántico.

Actualmente hay tres huracanes en el Atlántico: Milton, Leslie y Kirk, lo que se considera excepcional para un mes de octubre.

A-E/HM - Fuente: IPS