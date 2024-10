No se puede ceder ante los manipuladores

Hay muchas clases de manipuladores: están los que utilizan estrategias verbales, los que utilizan la victimización, los que Los que utilizan la distorsión cognitiva utilizan la creación de relatos ficticios, los que utilizan el chantaje emocional, los que utilizan la agresividad activa o pasiva. Entre las características comunes de los manipuladores emocionales se encuentran: egoísmo, falta de empatía, impredecibilidad, uso de la culpa, manipulación de la información. El domingo pasado quedé con unas amigas para ir a la montaña. El plan era que yo tenía que llevarlas a un bosque que conozco para que buscasen setas mientras que yo me iba a caminar y más tarde, tendría que regresar para acompañarlas al coche. Las dos chicas tienen coche y viven en Torrero. A pesar de que yo vivo en Las Fuentes, una de ellas pretendía que yo subiera a Torrero andando. Le dije: ¿por qué no bajáis con el coche a buscarme al pabellón Príncipe Felipe y desde allí cogemos la autovía de Huesca? En principio, ésta me dijo que su amiga le dijo que prefería coger el cinturón de ronda que sale de Torrero para Huesca. Más tarde argumentó que no quería dejar su coche en la calle porque se podría estropear. Después pensé que lo podía haber dejado en el garaje de su amiga. Viendo que yo no cedía, en tono fuerte y público para humillarme, me dijo por el WhatsApp del grupo que yo era un comodón, inflexible, etc.... En fin, no tuvo en cuenta el esfuerzo que yo tenía que hacer por ellas en la montaña. No hay que ser un fiera para ver que esta chica entra dentro de todos los parámetros de los manipuladores. Considero que por el bien de ella, no se puede ceder ante sus maquinaciones, ya que alguien me dijo que este tipo de cosas las hacía con todo el mundo.