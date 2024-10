La industria corchera de Cataluña galardona cuatro personas y entidades en los XXXII Premios Gala d’Or

La Fundación Biodiversidad, Wine in Moderation, Isabel García y Miquel Mascort han sido reconocidos en los XXXII Premios Gla d'Or de AECORK por su compromiso con la sostenibilidad y el impulso del corcho como recurso natural y cultural a nivel global La Fundación Biodiversidad, Wine in Moderation, la panadera Isabel García y el trabajador del corcho Miquel Mascort han sido los galardonados de los XXXII Premios Gla d’Or de la Asociación de Empresarios Corcheros de Cataluña (AECORK). Se trata del máximo reconocimiento que otorga el sector corchero catalán y que pretende poner en valor la labor de instituciones, personalidades, entidades o iniciativas que proyectan el sector corchero y sus valores intrínsecos en todo el mundo.

Joan J. Puig, presidente de AECORK, recuerda que "a lo largo de los años se ha galardonado a personas o Instituciones del ámbito de la gastronomía, la viticultura u organismos Internacionales muy relevantes en cuestiones ambientales y de sostenibilidad, así como a administraciones que han mostrado su apoyo a la industria corchera por ser ejemplo de sostenibilidad, innovación y ocupación. Quisiéramos destacar y agradecer a todas ellas por ser hoy y siempre grandes embajadores del corcho y de los atributos de sostenibilidad, excelencia o territorio que los corcheros reivindicamos día a día con la convicción de ser ejemplares y un aliado imprescindible para los sectores forestal o enológico".

Los XXXII Premios Gla d’Or se han entregado en el Hotel Mas de Torrent (Baix Empordà) en un evento de gala que ha reunido a los principales exponentes del sector corchero, forestal o empresarial para reivindicar el corcho como un producto natural, de proximidad y calidad, y sus implicaciones sostenibles o socioeconómicas.

Los galardonados

Fundación Biodiversidad: Por su lucha para reparar la pérdida de biodiversidad, su apuesta por soluciones basadas en la naturaleza y por su apoyo a proyectos transformadores, también en el ámbito corchero, para tener un futuro más próspero y sostenible.

Wine in Moderation: Por su compromiso con el consumo de vino moderado y responsable y por liderar la apuesta por una cultura del vino saludable. Valores que comparte el sector corchero.

Isabel García: Por el pan de brioche en forma de tapón de corcho que presentó en el Campeonato de España de Panadería. Se valora su sensibilidad hacia el vino de La Rioja, con especial atención al tapón de corcho, y su creatividad para ejecutar esta pieza tan compleja.

Miquel Mascort: Por sus 50 años de trayectoria profesional dedicados al sector corchero catalán, convirtiéndose en un pilar fundamental de la Asociación de Empresarios Corcheros de Cataluña, además de un gran conocedor de esta materia que siempre ha estado a disposición de todos para ofrecer su ayuda. AECORK y los Premios Gla d'Or

La Asociación de Empresarios Corcheros de Cataluña aglutina a las empresas fabricantes y comercializadoras de productos de corcho que exportan a los principales mercados vitivinícolas mundiales.

El premio Gla d’Or, una insignia de solapa que representa una bellota, se instauró en 1990 con el objetivo de reconocer la labor que instituciones, organismos y figuras destacadas llevan a cabo en apoyo al corcho, así como al vino y al patrimonio gastronómico de España. Algunos premiados destacados son Álvaro Palacios, los hermanos Roca o la Barcelona Wine Week.