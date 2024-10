​Concienciación contra el sadismo que sufren los animales

Un grupo de activistas bajo la convocatoria de Dénia Animal Save junto a los gatitos de Samuel fuimos a concienciar a las puertas del Ayuntamiento de Valencia sobre los terribles casos de maltrato animal acontecidos recientemente, en este caso un gato y un burro ejecutados por puro sadismo.





Por un lado, una alimentadora de gatos de Aldeire (Granada) ha estado sufriendo acoso durante años por cuidar de los gatos callejeros del pueblo.

El 22 de septiembre, despertó encontrando a uno de los gatos de su colonia, ejecutado y colgado en su ventana.



"Un acto cruel y desalmado para intimidarla y que deje de alimentarlos", señalan los colectivos convocantes en un comunicado.

La chica sufrió un ataque de ansiedad y tuvo que ser atendida por los servicios de emergencia provocando esto reacciones a nivel nacional y protestas de apoyo a la alimentadora, además de para explicar que gracias a la gente altruista como ella, los animales no se reproducen masivamente siendo el método CER el único efectivo.

Los supuestos autores de los hechos, unos vecinos de la misma localidad, habrían matado a Samurai así se llamaba el gatito en la misma plaza del pueblo y sus fotos con el cuerpo del animal ya están circulando por varios grupos de WhatsApp.

Desde los colectivos animalistas recuerdan que las alimentadoras a menudo se enfrentan a acoso por realizar una labor desinteresada y altruista, recordando casos como el ocurrido en la Eliana, donde se envenenó a un gato en la urbanización montesol.

"Estos hechos son imperdonables y por desgracia, muchas alimentadoras cada día sufren acoso por realizar una labor altruista que deberían realizar las administraciones. Esperamos que estos hechos tengan consecuencias", reclama María Vizcaino de los gatitos de Samuel.

MUERTE DE UN BURRO

Tenía el abdomen rajado, las tripas por fuera y una de sus características orejas seccionada. Así apareció en una finca del municipio madrileño de Valdemorillo Lolo, un burro recién nacido.

El animal, de la raza Pío, había desaparecido el pasado lunes y 24 horas después fue arrojado ya sin vida al interior de este terreno.



«Después de pensar que lo habían robado, encontrártelo así, asesinado, ha sido muy duro», contaba Paco, su dueño, en un programa de televisión.

La teoría de su dueño la confirman los especialistas. «Tenía una raja en la tripa de casi 50 centímetros. Es una incisión limpia y eso no se lo puede hacer saltando una valla y quedándose encajado en algún sitio», asegura la veterinaria que le hizo la necropsia al animal, Mamen Ramos.

A la experta no le quedaron dudas de que se trataba de un caso de maltrato animal tras ver la oreja del animal: «un depredador no la arranca para comérsela teniendo la tripa abierta y con la víscera dentro».

El caso ya está siendo investigado por la Guardia Civil, que trata de dilucidar qué pudo motivar el cruel ataque a un burro que tenía tan solo una semana de vida y de una raza poco habitual y valorada. «Era un burro Pío precioso, un peluche que no se separaba de su madre», dice Paco.

En Alzira, la concejalía de bienestar Animal señala que cada mes se abandona como mínimo un caballo, normalmente en malas condiciones, pues las personas que esclavizan a los animales, después se deshacen de ellos como si de un trapo viejo se tratara.

VALENCIA SE SUMA LAS PROTESTAS DE REPULSA

Con el objetivo de generar conciencia y pedir que estos crueles actos no queden impunes, Dénia Animal Save junto a los gatitos de Samuel reunió a un grupo de personas para mostrar su repulsa e informar a la gente.

"Estos lamentables hechos nos ponen los pelos de punta, pues no podemos entender como hay personas con tal grado de descontrol para realizar actos así contra los más indefensos, los animales", ha declarado Álvaro Tarancón, coordinador de Dénia Animal Save cuyo colectivo también realizó durante esa semana un acto frente al matadero de Sueca para documentar la realidad de las aves o una protesta contra los bous a la mar de Dénia, entre algún otro acto altruista en defensa de los animales.

Todo esto es una consecuencia derivada del especismo, la discriminación por especie a los animales según la RAE, y es que hemos normalizado mediante el bombardeo y engaño desde la infancia que los animales están a nuestro servicio cuando en ningún fin es necesario utilizarlos.

Es necesario inculcar valores antiespecistas desde la infancia que promuevan el respeto a todos los animales sin distinción de especies y esperamos que algún día estas cosas dejen de ocurrir, pues millones de animales sufren en diferentes formas por culpa del antropocentrismo de la verdadera plaga, la humana.

UNA GALLINA REVENTADA A PATADAS

"Hace unas semanas pudimos ver también un vídeo en que unos chavales reventaban a patadas a unas gallinas a las que utilizaron como si fuesen balones de fútbol. Los actos fueron grabados, difundidos y jaleados por otros jóvenes que los presenciaron. Es más, amenazaron a quienes intentaron detenerles. Ocurrió en Los Quintos de Villamediana de Iregua, en La Rioja", comenta Raquel Aguilar en un artículo de opinión reciente.

En dicho artículo donde también se dio voz al gato y el burro ejecutados, Raquel explica que "no son casos aislados, pues todos y cada uno de los días del año en nuestro país miles de animales son víctimas de atrocidades por parte de humanos que ejercen sobre ellos una violencia extrema, aunque solamente algunos de estos actos de barbarie aparezcan en los medios".

Añadiendo que "quienes son capaces de ocasionar tanto sufrimiento a alguien y, no solo no sienten empatía ni compasión, sino que continúan ejerciendo su violencia, pese a los gritos y los forcejeos, son monstruos".

Tal vez el caso de las gallinas nos impacta, pero también hay que pensar que solamente para que podamos comprar huevos son manipuladas genéticamente para poner más de 300 huevos al año de manera artificial, mediante la esclavitud impuesta, el hacinamiento, dolorosas prácticas y la muerte en un matadero cuando ya no produce tanto, pues así funciona toda la industria de explotación animal que hemos normalizado por desgracia.

Sin embargo, cada vez más personas ampliamos nuestra compasión y conciencia hacia todas las especies de animales liberándoles de cualquier uso, además de disfrutando igual, puesto que las personas veganas podemos disfrutar de una maravillosa tortilla de patatas excluyendo el huevo y utilizando un cambio sustituto como la harina de garbanzo que además es nutritiva por venir de una legumbre.



Así mismo, todo el mal que estamos haciendo a los animales en diferentes fines nos ha venido devuelto en una crisis climática urgente en la que estamos implicados con sequía incluida.

CONCLUSIONES: QUEDA MUCHO POR CAMBIAR

Yo siempre lo digo y lo diré, una educación a la infancia en el respeto a los animales y a todas las personas es muy necesaria, además de su protección en todos los ámbitos, pues en esa edad se forma el desarrollo y la conciencia que puede ser para bien o para mal.

Otra de las soluciones que planteo es ir en contra de toda la explotación animal subvencionada con millones de euros y mentiras para aburrir, pues dejar de contribuir al especismo es más fácil de lo que parece sustituyendo cualquier receta de toda la vida, pues todo se puede hacer con vegetales de proximidad y es bueno consumir bastantes legumbres, tofu (que si lo sabes hacer es delicioso), bebidas vegetales, seitán...

También es lógicamente necesario evitar la larga lista de entretenimientos que los humanos hacen con los animales, buscando el sello cruelty free para evitar la anacrónica experimentación con animales que incluso tortura perros o evitando las pieles, cuero, plumas etcétera.

Las empresas de control de plagas, también son un engaño como la caza, pues cuando se mata a un número de animales, los que quedan vivos se reproducen antes, como es el caso de las palomas o los jabalíes pudiendo aplicar métodos éticos, más económicos y efectivos.



En definitiva, eso de que una persona no puede cambiar nada es una excusa, pues cada céntimo decide que unos seres con una vida impuesta de miseria sufran desde su primer aliento hasta el último o no.

Por ello, no podemos indignarnos por estos casos de maltrato animal si después seguimos contribuyendo en diferentes formas y por eso, este artículo es para que cada vez ampliemos más la conciencia hacia todas las especies.

Los santuarios de animales que solamente reciben ayuda de gente altruista hacen una magnífica labor hacia todas las especies por igual.

Sobre la anacrónica tauromaquia que todo el mundo quiere eliminar, es urgente que firmes presencialmente en tu zona más cercana o con certificado digital la iniciativa noesmicultura.org, así como firmar en la web de la Fundación Igualdad Animal contra la alimentación forzada y tortura que supone la industria del foie gras cuyas firmas se presentan el martes.

El especismo considera a unas especies inferiores a otras y por eso son usadas cada segundo de sus violentadas vidas a manos de los humanos.

Te invito a seguir mi página de activismo "Diego Nevado Martínez" donde doy las pautas para ayudar a quien de verdad quiera ampliar su compasión y proteger a todas las especies de animales, pues maltratar a los animales y destrozar la naturaleza no es algo de lo que estar orgullosos.