​Israel Pérez Esteban presenta Horologium Chronon, su última saga de fantasía y terror

Horologium Chronon es la nueva saga disponible del denominado Stephen King riojano, Israel Pérez Esteban. Se trata de tres partes que prometen abarcar tantos géneros que será capaz de atraer a todo tipo de público y de la que ya están disponibles en Amazon las dos primeras en todos sus formatos.



Llámame cuando despiertes que abarca: Lo que no puedes ver (parte 1), El sueño de la araña (parte 2), divididos en 41 capítulos, se inspiran en un encuentro mágico que tuvo lugar en el Rastro de Madrid, cuando un hombre misterioso lo alejó del bullicio del mercado para llevarlo a una tienda de antigüedades que jamás pudo volver a encontrar. Allí, entre sombras y polvo, le mostró un reloj de mesa con una historia tan intrigante que no pudo resistirse a contarla.

La historia de la saga gira en torno a un viejo reloj que es capaz de escoger a sus dueños. A partir de ese momento, verán las cosas de manera diferente; en ocasiones aterradora. Ahí es cuando aparece en escena la pequeña Irena Boraday, que por azares del destino se convierte en la próxima adalid, una niña con un don que se verá obligada a huir junto a su mentor, Fiodor Kotov, de una fuerza contraria y primigenia. Una aventura llena de misterios, salpicados por la oscuridad de dos mundos: el conocido y el que solo ellos pueden ver.

“Encajaría en el género de fantasía urbana y terror destinada a público adulto, aunque también hay cabida para el humor y el misterio. Además, tiene algo de novela histórica aunque el pasado no sea demasiado remoto” comenta el autor, que invita a revisar el booktrailer para que el lector pueda hacerse a una idea de la historia.

Tal como explican quienes han podido ya disfrutarla “se pueden encontrar pinceladas, a modo de homenaje, de H. P. Lovecraft, Edgar Allan Poe, Stephen King, J. R. R. Tolkien, Ray Bradbury, Gabriel García Márquez, José Luis Alvite, Steven Spielberg y los hermanos Duffer, entre otras referencias”.

Pero no es la primera vez que dará que hablar. Este original autor ya sorprendió con una distopia con viajes en el tiempo en 2016, Catorce años de silencio, y con su promoción encerrándose en un local comercial a la vista de todo viandante con bata de andar por casa, babuchas y su gorra de escritor al más puro estilo de Peaky Blinders.

Además de su carrera literaria, Israel dirige la marca sostenible Factory Of Riojans, ofreciendo más de cuatrocientas ideas de artesanía exclusivas y sostenibles.