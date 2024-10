Juan Carlos Galicia, el escritor de la nueva saga de fantasía «El lobo de Dorvomond»

Juan Carlos Galicia admite que publicar la novela de fantasía El Lobo de Dorvomond, la primera parte de la que será una saga de género, es un paso que quería dar hace mucho tiempo, pero que fue postergando por sus propios miedos. Muchos escritores se sentirán muy identificados en sus palabras, pues el síndrome del impostor encuentra un nicho fértil en el siempre mar de dudas de los terrenos literarios. El autor lanza junto con su novela la petición de una oportunidad, la de encontrar lectores de fantasía que se atrevan a adentrarse en una nueva historia que tiene mucho que ofrecer.



1- Juan Carlos, es tu primera incursión en literatura. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Por qué has dado este paso y qué esperas de él? La verdad es que es bastante diferente a como uno lo imagina cuando escribe la obra, creo que abrumado sería la palabra adecuada. El mundo literario es algo tan fantástico, pero a la vez tan poco conocido por muchos, que el autopublicar creo que siempre trae consigo algo de incertidumbre, ¿Qué hago a continuación? ¿Cómo promociono o vendo mi libro? Sin embargo, también es lo mejor que me ha pasado, ver que todo ese esfuerzo está rindiendo frutos, el apoyo de mi familia y amigos, también me ha servido para silenciar todos esos miedos que tiene uno al escribir, así que, sí, me siento abrumado porque ahora tengo que balancear mi vida entre escribir, trabajar y gestionar mi libro ya publicado, pero también me siento espectacular al ver mi libro en venta en distintas plataformas y recibir comentarios positivos.

2- Lo que está claro es que tienes una historia que contar… Así que hablamos de tu primera novela, por favor. Mi primera novela se titula El Lobo de Dorvomond. La historia sigue a Woldrent y Linora, dos hermanos que pierden a su padre en una guerra que ha sido librada durante generaciones, casi desde el principio de los tiempos. Linora y Woldrent se ven obligados a huir junto con su madre, Lady Nora, y su leal caballero, Sir Hald. Ellos son los últimos sobrevivientes de Bedevor, perteneciente al reino de los hombres, Unon, un reino que se desangra y que busca protegerse construyendo una muralla colosal.

Mientras viven como refugiados en Alfheim, el reino de los elfos se ven inmersos en una cultura completamente diferente, lo que les permite explorar nuevas costumbres y desafíos. Sin embargo, su mundo se desmorona cuando estalla una guerra civil, obligándolos a enfrentarse a situaciones que ponen a prueba no solo su valentía, sino también sus debilidades.

Lo que realmente me inspiró a escribir esta historia fue la idea de cómo las circunstancias extremas pueden revelar la fortaleza interna de las personas. Cada miembro de la familia tiene su propio viaje, lo que refleja una lucha por encontrar su identidad y el pertenecer.

3- Pretendes que sea una saga. ¿Así lo ha pedido la historia o desde un principio querías hacer una saga de libros? ¿Qué opinas de ello? ¿Crees que es un buen momento para las sagas? La respuesta corta sería sí, pero por supuesto esto necesita más contexto. Brandon Sanderson en una de sus clases menciona el tipo de escritores “Outline Writing” y el “Discovery Writing”, creo que me identifico más con el segundo, aquel escritor que sin un plan fijo comienza a escribir y la historia se va desarrollando frente a él. Mi historia no estaba planeada para ser una saga, yo estaba acostumbrado a escribir cuentos cortos, sin embargo, conforme fui avanzando en la historia, la misma creció y poco a poco fue pidiéndome más, un mundo más grande, más personajes y eventualmente me exigió una saga.

El hecho de que creciera hasta ser una saga me parece espectacular, la mayoría de mis historias favoritas son sagas, no hay nada que pueda disfrutar más que una buena historia que tenga continuación.

Sobre el tiempo, realmente me parece que nunca habrá suficientes libros, ni historias en este mundo, nunca se contaran todas las historias, creo que siempre es un buen momento para publicar una saga, creo que los astros siempre se alinean cuando uno trabaja duro para conseguir lo que quiere.

4- En El lobo de Dorvomond hay mucha mitología. ¿Nos hablas de ella? Toda obra de fantasía debe ir acompañada de una buena dosis de mitología, también este es un tema me ha encantado siempre. Para El Lobo de Dorvomond se puede ver una gran influencia de mitologías del mundo, sin embargo, como cualquier autor, quise hacer algo mío también, por ejemplo, los karados. Estas desagradables bestias me acosaron durante tanto tiempo en mis pensamientos, así que no podía hacer otra cosa que darles un lugar en mi obra.

5- También lugares reales… ¿Puedes nombrar algunos? Está Tintagel, aquel lugar en Cornualles que posee la mítica estatua del rey Arturo que cualquiera que disfrute de este tipo de historias debería conocer. Otros, si bien son lugares inventados, tuvieron como base e inspiración ciudades o castillos de la vida real, como por ejemplo Dorvomond, la capital y esplendorosa ciudad del reino de Alfheim, está basada en la gran ciudad de Cartago que fue conquistada por el Imperio Romano en la Tercer Guerra Púnica.

6- Y todo comenzó con la saga de Harry Potter, ¿verdad? ¿Podríamos decir que esta saga fue la que te impulsó a amar la literatura? Así es, en concreto, El Prisionero de Azkaban, que fue de los primeros libros que leí por gusto. Nunca fui un lector aficionado, al menos no de pequeño. Cuando me lo recomendaron lo leí más por quedar bien que por tener un interés en la lectura, sin embargo, no pasó mucho para que quedara completamente prendado con la historia como a tantos otros les pasó. Luego llegaron grandes obras como Los Hijos de Hurin de JRR Tolkien, El Dios de la Guerra de Christian Cameron, Cruzadas en Jeans de Thea Beckman… que me hicieron explorar nuevos géneros.

Me sirvieron para forjarme como escritor y lo hacen hasta la fecha, pues cuando tengo algún bloqueo me basta con buscar alguno de los libros en donde sé que se ha tratado un tema similar, pasar un rato intentando ubicar el punto exacto que tengo en mente, unos minutos de lectura y como por arte de magia mi bloqueo se desvanece y puedo seguir trabajando. También me sirve para fortalecer mis áreas de oportunidad como escritor, algunos escritores construyen el diálogo de una manera espectacular, otros manejan con maestría la descripción de los alrededores y lo hacen de manera vivida y sin caer en lo tedioso, todos los libros tienen algo que ofrecernos para crecer.

7- ¿Quieres especializarte como escritor de fantasía? He escrito algunos cuentos cortos de otros géneros y eventualmente me gustaría escribir una novela que no sea de fantasía, sin embargo, este es y siempre será mi género, aquel que me introdujo en la lectura y en este fantástico trabajo de escribir.

8- Cuéntanos dónde podemos conseguir tu libro y cómo ha sido la experiencia de autopublicarte. El libro está disponible en Amazon en la mayoría de los países, si fuera el caso de que en alguno no esté disponible también lo pueden encontrar en versión Kindle, la versión digital.

Al principio me resistía un poco a autopublicarme, pero habiéndolo hecho me di cuenta de que es una gran oportunidad para aprender y descubrir nuevas cosas. También me ha ayudado la gente que he conocido y me he dado cuenta de que uno no está solo allá afuera, siempre vas a encontrar lectores dispuestos a apoyarte con una reseña, otros escritores que les encanta conocer escritores nuevos como ellos o incluso aquellos que buscan consejo y guía sobre cómo avanzar. Esto último me parece espectacular, en lo personal nunca supe cuándo me convertiría oficialmente en un escritor, cuándo podría presentarme como uno, pero poder encontrar un círculo que tiene las mismas dudas o ha pasado por lo mismo la verdad es que ha sido un refrescante sorbo de agua en el desierto. Por mi parte, lo recomendaría una y mil veces.