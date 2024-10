Irán dispara a la mezquita de Al Aqsa

Israel acaba de recibir 150 misiles balísticos: no a militares, no a delincuentes, sí a civiles, sí a todos. En ese sentido, Irán es muy democrático. Incluso disparó a los musulmanes. disparó para destruir Jerusalén, hasta ahí llega su odio. Porque, recordemos que en Israel viven y trabajan árabes palestinos, libaneses, egipcios, etc. Incluso hay edificios considerados muy sagrados para los árabes. En la cima del Monte del Templo, está la explanada de las Mezquitas de Jerusalén. Que alberga la Cúpula de la Roca y la Mezquita de Al Aqsa, o al-Haram ash-Sharif, el Santuario Noble. Es el tercer lugar más sagrado para el Islam. Pero son tan tontos, que disparan hacia allí para destruirla. Tal vez les hagan un favor a los judíos ya que si la destruyen, Israel podría levantar su tan deseado tercer templo. Resulta curioso que estando en Jerusalen, el acceso a Al-Aqsa y la Cúpula de la Roca sigue estando muy restringido para los no musulmanes. Éstos solo pueden ingresar a través de la Puerta Mughrabi en las mañanas de los días de semana seleccionados. ¿Se imaginan que en el Pilar de Zaragoza solo pudieran entrar los creyentes? ¿Se imaginan que tuviéramos que llevar un carnet de creyentes para poder entrar en el Pilar? Que Irán se desahogue dando rienda suelta a su odio. A ver si alguno de esos misiles atina en su mezquita...