Radiografía de la belleza masculina en España: salud capilar y cuidado de la piel en el punto de mira

El reciente «Estudio de la piel en España» publicado por IMR revela información clave sobre los hábitos de belleza y cuidado de la piel de los hombres en nuestro país. Este estudio, realizado a más de 1.200 personas representativas de la población española de entre 20 y 65 años, destaca que, aunque los hombres están cada vez más preocupados por su apariencia, siguen manteniendo rutinas de cuidado básicas y en muchos casos, insuficientes.





La salud capilar, principal preocupación de los hombres

Un 68% de los hombres no está satisfecho con su cabello.

Las principales preocupaciones son la alopecia, la caída capilar y la caspa.

En una escala del 1 al 10, los hombres de 20-34 años valoran su cabello con un escaso 5,9. No en vano, hablamos de una de las mayores preocupaciones estéticas masculinas. Sin embargo, llama la atención que casi la mitad de los hombres en este rango de edad no han acudido nunca a un dermatólogo y, de hecho, un 56% desconoce que este es el especialista que trata problemas capilares.

Entre las patologías capilares que más les preocupan destaca la alopecia (63%), la caída capilar (62%) y la caspa (60%). De hecho, actualmente 1 de cada 3 españoles sufre de caída capilar y 1 de cada 4 tiene alopecia. Sin embargo, solo un 4% de los hombres pensaría en realizarse un trasplante, prefiriendo tratamientos de regeneración.

Rutinas mínimas de cuidado de la piel

8 de cada 10 hombres no utiliza ningún producto de cosmética.

El cuidado de la piel no es una prioridad para los hombres españoles: 8 de cada 10 no utiliza ningún producto de cosmética, mientras que las mujeres usan de media 3,5 productos. Los que más se cuidan son los hombres de entre 46 y 65 años, aunque solo un 6% usa al menos un producto en su rutina diaria, un 15% utiliza dos y un 21% emplea tres productos.

En cuanto a la rutina de belleza de los hombres, se podría resumir en dos pasos: limpieza con jabón y crema hidratante. Si vamos al dato específico, solo un 22% de los hombres utiliza un jabón específico, un 27% aplica crema hidratante y un 14% utiliza protector solar. ¿Su siguiente preocupación? El contorno de los ojos, ya que un 8% lo integra en su rutina de cuidado, muy por encima de otros tratamientos específicos, como exfoliantes o mascarillas faciales.

Cáncer de piel: preocupación sin medidas preventivas

Un 72% de los hombres solo utiliza protección solar en verano y un 17% nunca.

Cuando a los españoles se les pregunta sobre las preocupaciones relacionadas con la piel lo tienen claro. El cáncer de piel lidera la encuesta con un 54%, frente al envejecimiento (40%) o las manchas faciales (33%). Sin embargo, no solo es que el 16% no ha ido al dermatólogo en el último año, sino que únicamente el 6% ha acudido a revisarse los lunares. A la hora de preguntarles sobre los factores de riesgo que propician el cáncer de piel, el 72% de los hombres tiene claro que es importante evitar la exposición frecuente al sol, el 66% incide en la importancia de utilizar protección solar y el 42% cree que tener o desarrollar lunares atípicos puede ser uno de los factores desencadenantes. Sin embargo, un 72% de los hombres solo se aplica protector solar en verano y un 17% no lo utiliza nunca.

Menor impacto psicológico del acné

Un 33% de los hombres padece acné frente al 67% de las mujeres.

Un 33% de los hombres padece actualmente acné, frente al 67% de las mujeres. De éstos, un 70% tienen entre 20 y 34 años, un 20% entre 35 y 45 años y un 10% entre 46 y 65 años. Esta afección cuenta sin embargo con más consecuencias psicológicas para las mujeres que para los hombres. A ellos, les afecta más a partir de los 46 a 65 años, especialmente cuando tiene que ver con los cambios en la pigmentación de la piel o las cicatrices.