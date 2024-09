El experto en Liderazgo Organizacional Ignacio Campoy premiado como uno de los 100 líderes más innovadores

Los principales líderes de la innovación nacionales e internacionales se han dado cita en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla donde han sido reconocidos por su talento transformador El ranking Top líderes Innovadores ha destacado al conferenciante y experto en Liderazgo Organizacional, Ignacio Campoy, como uno de los 100 perfiles más innovadores e influyentes de nuestro país. En una gala celebrada en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla se dieron cita diferentes personalidades del mundo de la empresa española, norteamericana y de América Latina, para reconocer a los 100 directivos que más talento transformador han demostrado ese año.

Concretamente, Campoy destaca entre las 100 personalidades más disruptivas premiadas y reunidas en el evento, procedentes de campos tan diversos como la tecnología, la comunicación, el ecosistema startup, la sostenibilidad o la dirección empresarial, entre otros.

En palabras del propio premiado, "este galardón significa un impulso que me mueve a seguir trabajando y a seguir esforzándome por divulgar el verdadero Liderazgo Innovador y Transformador, en otras palabras, el Metaliderazgo, a cuyo análisis he dedicado mis investigaciones los últimos años y que me ha llevado a centrar mi libro en este modelo de liderazgo superior al que deben aspirar los directivos y las organizaciones".

Campoy es uno de los principales divulgadores del modelo del Metaliderazgo tanto en los foros empresariales donde imparte conferencias como en sus diferentes publicaciones. Precisamente, ha dedicado su libro a este enfoque de liderazgo integrador insistiendo en la necesidad de adoptar un cambio en el modelo de gestión si las organizaciones quieren ser sostenibles y productivas en el tiempo. El Metaliderazgo, afirma, "implica asumir una forma diferente de liderar, ya que los líderes más eficaces son aquellos que lo hacen utilizando los diferentes patrones de comportamiento de las personas (Dominante, Influyente, Sustentable y Concienzudo), según el modelo teórico DISC del profesor William Moulton".

Todos los estilos o dominancias de comportamiento son vitales y cada uno tiene sus fortalezas y debilidades, pero tal y como señala Campoy, "liderar significa integrar, y para ello es fundamental ser flexible y tener la capacidad de adaptarse desde los citados estilos de liderazgo".

En definitiva, un enfoque innovador de lo que significa hoy en el contexto empresarial actual liderar en las empresas y organizaciones, que ha situado a Campoy como uno de los profesionales más reconocidos y que esta gala también ha querido premiar. El evento reunió además a diferentes personalidades del ámbito empresarial nacional e internacional.