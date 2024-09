Denuncias a la ONU

He escuchado el discurso del argentino J. Milei en la ONU. ¡Brillante, soberbio, ajustado y sin fisuras! Digno de constar en los anales de esa organización que, Milei ha denunciado, porque la ONU ha perdido el norte y todos sus méritos, tanto fundacionales como por la declaración de los derechos humanos universales. Milei se lo ha dicho con toda razón, con plena justicia y sin que se le pueda poner un ápice de objeción.

He escuchado el discurso panfletario de Pedro Sánchez en la ONU. ¡Anodino, lamentable!; pobre en fondo y en forma, deslabazado y con recurso servil a la agenda 2030 que desluce en su solapa. Un recurso a ese panfleto bien despreciado por Milei como el gran fracaso que exhibe en los más de ocho años que lleva en disfuncionamiento y del que sólo cabe esperar más y peores males para esa parte del Planeta Tierra que lo utiliza servilmente, aunque no tanto como Sánchez.

¡Qué gran contraste!; escuchar a uno y a otro; grandeza de ideas frente a miseria servil de criterios. Imposible el entendimiento entre ambos. Uno camina firme a levantar a su país de la miseria en la que el socialismo ha hundido Argentina a lo largo de muchos años. El otro, también camina erguido para hundir en la división, el desconcierto, la miseria y la bazofia agendaría, a la España heroica de historia sin parangón.

La ONU hoy es, sin duda, el cotarro más pútrido de cuantos la humanidad ha enfangado en los milenios de historia. Nada mejor podría ocurrir a corto plazo que la total desaparición de ese almacén de anti-humanidad al servicio de totalitarios de diferente plumaje, ávidos de dominar una humanidad esclavizada, a su servicio y enviciada para ser fácil presa de tal codicia.

La ONU hoy es la agencia difusora de toda la mugre y podredumbre que lobbies, ideólogos de género, tahúres, trileros, suripantas, verriondos y crapulosos elaboran al amparo de esas siglas. Mugre y podredumbre que unos ineptos cagalindes importan a Europa para someter a los países de la Unión al mando de Von der Leyen que maneja servidores como Sánchez y similares. Así le pinta a la Europa sierva de la ONU. Así le va a la España esclava de la una y la otra.

Sin yo querer ya escuchar, de pronto oigo hablando a Georgia Meloni. Italia está muy cerca para tocar a España, y así lo hace Meloni, endilga un soberbio bofetón a Sánchez, un zasca tan brillante que merece ser grabado con letras de oro en el frontispicio de Moncloa.

Los discursos de Milei y Meloni por un lado y el discurso de Sánchez por el otro, son más distantes que los polos de la tierra, tanto como los polos del universo entero, si los hubiere.

En España necesitamos, con toda urgencia, un Milei o una Meloni, mejor ambos; antes de que sea demasiado tarde. El sanchismo socialista que nos desgobierna, a falta de programa, de ideas, de saber hacer el bien común y carente de todo lo positivo, ha adoptado la repugnante agenda 2030 como su programa porque es lo más vil y destructivo que han encontrado. Además Sánchez adopta posturas y postulados de Maduro, de Kim Jong-un y ha encontrado las censuras de Franco, a quien cada vez se parece más en estilo, en acaparar controles y en actitudes hacia el enemigo (que no adversario para ellos).

Por favor Perico, escucha, aprende y, si no eres estólido, imita a Georgia Meloni y a Milei en lo que dicen y, sobre todo, en lo que hacen; claro que para eso tendrías que, al menos, llegarles a la altura de los talones. En lo que seas capaz, por favor, imítales como político, como persona y, especialmente, como gobernante.