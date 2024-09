​En octubre el Rosario

El mes de octubre está dedicado especialmente a esta oración, el Santo Rosario. De más joven el Rosario, me parecía cosa de viejas, oración repetitiva, poco creativa. Con el tiempo me he dado cuenta de que es una gran oración.



Recomendada por los Papas, recomendada por la Madre de Dios en Lourdes y Fátima. La consideración de los misterios de la vida del señor, la repetición del padre nuestro y de la ave maría hacen del Rosario oración poderosa.

Es muy recomendable rezarlo en familia, no son más de 20 minutos. Además se puede rezar por la calle, en el metro, en el tren, sin hacer cosas raras. Es oración para causas grandes y para cosas pequeñas. Pegas: me distraigo, siempre digo lo mismo. También me distraigo comiendo, estudiando; que se dicen los que se quieren sino cosas muy parecidas. Es como un apretón de manos, como una canción de rondalla o de tuna, el que canta se puede distraer pero quien la escucha, nuestra madre y Jesús, oyen la canción. Reina de santísimo rosario, ruega por nosotros.