Tenemos un "desgobierno" de risa

Esta frase la he leído en un escrito de un ciudadano en cartas al director; pues sí señor, tiene razón, pero entonces tenemos que llegar a la conclusión de que si este es un “desgobierno” España es una Nación de risa, gravemente enferma y no acabamos de comprender que este sistema político que fue aprobado, yo no, por muchos españoles con el apoyo impagable de muchos obispos, ES LA CAUSA pero seguimos erre que erre hablando de democracia, el mayor invento de Satanás, y hay una frase que dice: “QUIEN MAL ANDA MAL ACABA” y otra: “ERRAR ES HUMANO, RECTIFICAR DE SABIOS”.