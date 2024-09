He descubierto que adoro coleccionar citas de libros, frases que me encuentro por el día, como bebedero de luz y brebaje sanador. Me encantó conseguir en las letras de Murakami en 'Sauce ciego, mujer dormida', las rutas de escape menos elaboradas y más divertidas, los cuentos sin final, el comienzo no explicado, el desenlace que no llegó...