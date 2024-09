​16º Festival de Cine Coreano en Madrid: chamanismo y misterio en la pantalla grande

El Centro Cultural Coreano en España ha anunciado la 16ª edición del Festival de Cine Coreano en Madrid, que tendrá lugar los días 17 y 18 de octubre de 2024 en el Cine Capitol (Calle Gran Vía, 41). Bajo el lema “LO EXTRAÑO”, este festival promete una experiencia única con una cuidadosa selección de películas de suspenso, thriller y elementos sobrenaturales, explorando las profundidades más oscuras y místicas de la cultura coreana, con una especial atención al chamanismo.





La entrada es gratuita hasta completar aforo y no requiere reserva previa.

Proyecciones Principales: Suspenso y Sobrenatural Coreano

El festival presenta una programación de cuatro largometrajes destacados del cine coreano contemporáneo, que exploran el misterio y lo sobrenatural:

Exhuma (2024), del director JangJae-hyun Parásitos: Versión blanco y negro (2019), del director Bong Joon-ho El Extraño (2016), del director Na Hong-jin Burning (2018), del director Lee Chang-dong

El Chamanismo en el Festival: Entre lo Humano y lo Espiritual

Esta edición del festival pone especial énfasis en el chamanismo coreano, o “무속” (musok), una práctica espiritual ancestral que sigue influyendo en la cultura y el cine de Corea del Sur. Según la doctora en antropología Laurel Kendall: “La pregunta no es '¿cree usted?', sino '¿funciona?'”, subrayando el impacto y la relevancia de esta tradición viva. En las películas Exhuma y El Extraño, los mudang (chamanes) aparecen como intermediarios entre el mundo humano y el espiritual, un concepto profundamente arraigado en la cultura coreana y mostrando cómo estas creencias ancestrales continúan moldeando la narrativa cinematográfica.

El festival no solo presenta un escaparate del cine coreano, sino que también ofrece una ventana al chamanismo como una expresión crucial de la espiritualidad coreana, persistente en la vida cotidiana y el arte, incluso en la era moderna.

Cortometrajes Ganadores del CCCE 2024

Antes de cada largometraje, se proyectarán tres cortometrajes ganadores del 2º Concurso de Cortometrajes del CCCE 2024, destacando el talento emergente en el cine español:

1º Premio:Kimchi / Director Héctor Jenz 2º Premio:Alba y Jun / Director Manuel Palenzuela León 3º Premio:Son ofSomeone – Parte I / Director Rodrigo Alonso Cuevas

El director del Centro Cultural Coreano en España, JaekwangShin ha destacado que este festival no solo rinde homenaje al cine coreano, sino que también impulsa y enriquece la creatividad en el ámbito cinematográfico español.