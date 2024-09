Educación para la vida

Felicitaciones a Ricardo Arana autor de un preciso artículo-denuncia en Diario Vasco del 21 de septiembre, sobre la ilegal práctica del cobro de cuotas (casi 1.000 euros/año) en colegios privados concertados (50% del alumnado vasco total) subvencionados con dinero público y favorecidos por un Gobierno Vasco que “mira para otro lado” y lo prueba la intervención de la nueva consejera de Educación en el último pleno del Parlamento Vasco… mal estreno y más de lo mismo: opacidad.

También al anunciar en voz baja la reserva de 68 millones de euros de los fondos públicos para las patronales concertadas lo que provocó que tuviera que escuchar: “Euskadi tiene uno de los sistemas más privatizados de toda Europa” y ella responder con vaguedades como:“Vamos a dar pasos adelante de manera progresiva”. Prometer y no reconocer… decepcionante.



En otra página del mismo día se denuncia por inacción parecido trato de favor a la construcción de vivienda privada por el déficit de construcción de vivienda de alquiler social en los últimos diez años por parte del Gobierno Vasco.

O la oposición no cumple su función o todo es una apariencia, pues se promete mucho y se resuelve poco en Sanidad, Vivienda y Educación….ejes de la vida.

Hoy en la enseñanza el ratio esfuerzo/preparación es bajo. Urge “revisar el currículum educativo y los contenidos impartidos en las asignaturas que estudiarán este curso los niños y los adolescentes”, aseguran quienes han reunido 31.000 firmas para la ministra de Educación Pilar Alegría pidiendo que abra un debate sobre la necesidad de eliminar materias virtuales e “inútiles” y añadir otras de preparación para la vida cotidiana y no tanto académicas.

Seríamos más responsables al dejar la queja permanente y ejercitarnos en la reclamación puntual. Menos vulnerables a engaños y abusos en impuestos, sobrecargos y multas evitables ante entidades de uso obligatorio, si desde pequeños recibieran una mínima formación de sus derechos cívicos, educación fiscal, financiera y administrativa básicas (declaración de la renta, contrato de alquiler, de trabajo, de seguros, de telefonía, alta en autónomos...).

Critican que los españoles estemos obligados en nuestra vida diaria a gestionar lenguajes que son incomprensibles para la mayoría de la población, por lo cual exige al Gobierno enseñar a los ciudadanos a manejarse desde pequeños.

“Porque la información nos hace libres y la falta de la misma nos vuelve vulnerables, porque cuando uno sabe de lo que habla no es tan fácil que le puedan engañar. Quiero que dejemos de ser marionetas, ya vale de aceptar condiciones que otros nos imponen pero que no entendemos. Me parece vergonzoso, porque estamos obligados por ley a presentar la Declaración de la Renta y nos pueden multar si la hacemos mal, pero curiosamente nadie nos enseña a hacerla bien. No queremos seguir indefensos ante esta y tantísimas otras situaciones cotidianas en las que nos sentimos perdidos por falta de información”. Sentencia Beatriz, portavoz de la iniciativa y madre de dos hijos.

El mejor regalo del nuevo Gobierno, es que la consejera de Educación Begoña Pedrosa encargara desde ya una encuesta anónima e independiente en el ámbito de la docencia para recoger de ellos nuevas fórmulas de progreso en un área tan vital como es Educación… valga todo ello igual para Sanidad.

El saber nos hace libres y la ignorancia vulnerables. En nuestras escuelas de secundaria se enseña mucho, se aprende bastante y se comprende poco, pues comprende la vida solo quien se ha dotado de talentos para manejarse con soltura y autosuficiencia en la lectura de textos en una sociedad cada vez más incompresible con tanto protocolo, dogma tecnológico y brecha digital.

Se enseña para aprobar que equivale a superar el listón de los parámetros de PISA trazados con criterios de adaptación al mundo productivo y laboral; razón por la que se está deshumanizando de manera alarmante el ambiente escolar.

Y no fallan ni el alumno ni el profesor, falla esta sociedad apática y adoctrinada por un sistema que intenta que siga así a pesar de sus fracasos y promesas. Sociedad que no cambia, pues en vez de recibir individualidades librepensantes siempre más difíciles de seducir y controlar, a cada fin de curso recibe remesas de jóvenes adoctrinados, bien preparados para perpetuar un sistema mediocre diseñado a la medida de quienes lo gobiernan y para triunfo de los de su clase.

Prometer buena voluntad en diseñar programas de gobierno y con los hechos de su día a día ocupar intensa actividad judicial por lo institucional cercano a lo empresarial, demuestra que por encima del bien comunitario hacen prevalecer unos intereses partidistas y sectarios que deforman la política por exceso de codicia. En gran parte nace de aulas competitivas y deficitarias en cultura de valores humanos y democráticos diseñadas por gobiernos que por comodidad y sin necesidad nos complican la vida y que ni con relevos se ganan la confianza.

“Vivir sin leer es peligroso porque te obliga a creer lo que te digan”. Mientras cuenten con toda la cobertura mediática de unos medios subvencionados sin medida con dinero público y opaco, les da lo mismo todo, pues saben que para la mayoría “tragacionista” solo ocurre lo que dice la tele y la prensa formal.

No prometan mas por favor, ni pongan tanto énfasis mediático en lo que dicen que van a realizar. Con menos apaños mediáticos y enjuagues verbales abran cauces de transparencia para conocer el hacer “democrático” de gobiernos dispensadores de bula fiscal y prebendas a quien le ofrece sordina, cortina, andamio y sostén. De una oposición que aspira a gobernar en Euskadi, más dada a entretener a su clientela con los mantras y reivindicación soberanista (más calculada que sentida) que a enfrentarse con el Gobierno Vasco para exigirle trabajar en priorizar la consolidación de los cimientos cívico-formativos de nuestra juventud. Cuidar un tesoro humano para bien y riqueza comunitaria.

Gobiernen sin hacer trampas como nos exigen con la Declaración de la Renta. Sería deseable que anualmente presenten en una comisión de consenso con toda la oposición y un grupo ciudadano (todos somos socios de la empresa que dirigen), el balance de lo realizado y la ocultada realidad socioeconómica.

No obstante todo esto queda en calderilla comparado con lo que se intuye venir a unos adolescentes con la puerta abierta para hundirse en el cieno de una pornografía muy lesiva para su formación mental y emocional: pantallas y literatura LGTBIQ+ en la biblioteca escolar. Los que hemos sufrido algún episodio de índole sexual a esa edad, sabemos la huella que deja la pérdida del Pudor. Este sí es un problema mayor porque sospecho que viene programado por los mismos y únicos que tienen el control de esas tecnologías digitales hasta el punto de que si quieren pueden filtrar lo que les llega a los niños.

Se sabe de brillantes civilizaciones que debido a la hipersexualización de la mente, sus ciudadanos degeneraron su Esencia vital y la Inocencia en sus niños; se desnaturalizaron (pedofilia, incesto, zoofilia…) hasta la ritualización de la sexualidad y tal involución espiritual les llevó hasta la agonía del alma.