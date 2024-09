G-SHOCK anuncia a Central Cee como el nuevo embajador europeo de la marca

Barcelona, 19 de septiembre de 2024: Desde G-SHOCK les complace anunciar que el aclamado rapero británico Central Cee, originario del oeste de Londres, es el nuevo embajador de la marca en Europa, representando a la marca y todos los relojes G-SHOCK clave.

Esta colaboración une a dos referentes reconocidos por su resistencia y autenticidad. G-SHOCK, nacido del desafío de crear el reloj más resistente del mundo, comparte el mantra ‘BUILT DIFFERENT' (Construidos diferentes), una filosofía que Central Cee personifica a la perfección. Como fanático de G-SHOCK desde su infancia, Central Cee encarna el espíritu y los valores de esfuerzo incansable que la marca representa. Su trayectoria, que va del underground al estrellato internacional, refleja el mismo camino de superación que ha seguido G-SHOCK, lo que convierte esta alianza en una combinación natural y poderosa.

El sencillo que lanzó a Central Cee al estrellato en 2020 capturó la atención de todos. Desde entonces, ha encabezado listas de éxitos, lanzado temas virales y colaborado con grandes nombres como Dave, Drake y Lil Baby. Con un mixtape y un sencillo en el puesto número 1, y 6 premios MOBO en su haber, Central Cee también ha sido nominado a cuatro premios Brit en 2024. En 2023, hizo historia como el primer rapero británico en superar los 2 mil millones de reproducciones en Spotify. Con más de 7 mil millones de streams globales, su trayectoria parece no tener límites.

Más allá de la música, Central Cee tiene un estilo y una personalidad que sus fans siguen con entusiasmo. Es una voz poderosa para una nueva generación joven y enérgica. El largo historial de G-SHOCK en la cultura hip-hop sienta las bases para una combinación perfecta.

“Estoy emocionado de trabajar con G-SHOCK. Los he usado desde que era niño, así que todo tiene sentido. Amo la marca y me identifico con ella. Es una combinación perfecta”, comentó Central Cee.

“Estamos increíblemente emocionados de dar la bienvenida a Central Cee a la familia G-SHOCK”, dijo Jen Kelly, Jefa de Marketing de G-SHOCK en UK. “Esta colaboración celebra las historias y los relojes que viven bajo nuestro lema 'Construidos Diferentes'. Una verdadera sinergia y alineación de valores han hecho esto posible, y estamos ansiosos por lanzar la nueva campaña en el Reino Unido y Europa”.

G-SHOCK lanzará una campaña para celebrar esta colaboración y para extender el lema 'Built Different', que ha crecido en los últimos años. Esta campaña destacará las historias únicas de las personas y productos que hacen a G-SHOCK único, a través de plataformas digitales y elementos físicos en exteriores (OOH). Un video será una parte clave de la campaña, destacando el viaje de Central Cee como usuario de G-SHOCK, desde un chico desconocido hasta una estrella mundial.

Esta colaboración también anunciará y presentará la nueva colección de relojes GM-2110, que se lanzará el 26 de septiembre. Esta colección cuenta con un bisel octagonal de metal, una sofisticada correa de acero inoxidable y opciones de esfera en varios colores, combinando estilo y funcionalidad. También se destacarán varios modelos icónicos, incluyendo el DW-6900U, el favorito de Central Cee. Además, se incluirán los modelos GA-2100, GM/GBM-2100, GMW-B5000, GW-M5610U, GMC-B2100 y DW-5600.

Mantente atento para más actualizaciones sobre esta emocionante colaboración y campaña próximamente en gshock.casio.com/es

Sobre G-SHOCK

El reloj más resistente de todos los tiempos

Nacido del sueño de 'crear un reloj que nunca se rompa', en 1983 el ingeniero de CASIO Kikuo Ibe logró vencer las leyes de la naturaleza. Diseñó un reloj capaz de resistir fuerzas centrífugas e impactos, así como una gran presión de agua. Más de 40 años después y con más de 130 millones de unidades vendidas en todo el mundo, G-SHOCK se ha convertido en sinónimo de independencia, superación de límites y persistencia. Hoy en día, G-SHOCK es usado y confiado por individuos en la cultura popular global, incluidos los mundos de la moda, el deporte, la música, el arte y el ejército.