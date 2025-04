Diseñados para ganar; los nuevos monitores QD-Mini LED de TCL que potenciarán el juego de los gamers españoles

Madrid, abril de 2025 – TCL, patrocinador oficial de la RFEF y del Comité Olímpico Internacional, está redefiniendo el panorama del gaming en casa con sus últimos monitores QD-Mini LED de alto rendimiento, diseñados para ofrecer experiencias de juego de siguiente nivel. Ya sea para jugadores casuales o competidores profesional de eSports, la última línea de TCL ofrece imágenes de vanguardia, una capacidad de respuesta ultrarrápida y una durabilidad superior, todo dentro de un rango de precios asequible. Con cada vez más jugadores invirtiendo en configuraciones centradas en el rendimiento, la tecnología QD-Mini LED de TCL lleva características de última generación, como brillo máximo, altas tasas de refresco y jugabilidad receptiva, a más hogares a precios accesibles.

Elegir el monitor gaming adecuado: lo que realmente importa para el juego competitivo e inmersivo Para el juego competitivo e inmersivo, seleccionar el monitor adecuado es crucial. Factores como la tasa de refresco, el tiempo de respuesta, la capacidad HDR y la tecnología de pantalla juegan un papel importante en la determinación del rendimiento. Los monitores QD-Mini LED de TCL combinan especificaciones de alta gama con precios inteligentes, haciendo que las características avanzadas sean más accesibles. Una tasa de refresco de 300 Hz (25G64), una resolución QHD de 180 Hz (27G64) y HDR600 se traducen en un movimiento más suave, detalles más nítidos en escenas oscuras y reacciones más rápidas en el juego, especialmente importante para títulos FPS, battle royale y de carreras.

Tecnología de pantalla de élite con QD-Mini LED, hecha para cada jugador TCL está llevando la tecnología QD-Mini LED, anteriormente exclusiva de televisores premium, al espacio de los monitores gaming, democratizando así la tecnología de vanguardia. Combinando la tecnología de color Quantum Dot, una cobertura del 95% de DCI-P3 y un brillo HDR600, los monitores de TCL ofrecen imágenes más ricas y realistas que permiten a los jugadores ver cada detalle con una claridad increíble. Al mismo tiempo, el compromiso de TCL con la asequibilidad garantiza que los jugadores puedan acceder a altas tasas de refresco, un HDR impresionante y una jugabilidad ultrarrápida, sin el precio premium. Ya seas para competir o jugar en solitario, TCL, marca pionera en QD-Mini Led pone la tecnología de pantalla de última generación a disposición de todo tipo de jugador.

Próximamente: los monitores gaming QD-Mini LED de última generación de TCL Los últimos modelos de TCL, el 25G64 y el 27G64, están diseñados para redefinir los estándares del gaming, ofreciendo tasas de refresco ultrarrápidas, una capacidad de respuesta precisa y una claridad HDR impresionante. Ya sea participando en batallas FPS de alta velocidad o en aventuras RPG inmersivas, los monitores Mini LED de TCL están diseñados para mantener a los jugadores completamente inmersos, asegurando que cada fotograma, acción y decisión se experimente con la máxima claridad y velocidad.

TCL 25G64: El monitor eSports FPS definitivo Cuando cada milisegundo importa, el monitor TCL 25G64 pone reflejos ultrarrápidos en el corazón de los videojuegos. Diseñado pensando en los jugadores de juegos de disparos en primera persona, este monitor eSports Full HD de 24.5 pulgadas está construido para seguir el ritmo del instinto del jugador, permitiendo a los jugadores disparar antes de que un oponente siquiera los vea venir.

Ya sea rastreando a un enemigo a través del campo de batalla, esquivando un ataque entrante o realizando combos perfectos, el 25G64 ofrece una capacidad de respuesta ultrarrápida y en tiempo real, para que nunca pierdas el ritmo. Construido con tecnología de panel IPS rápido, el monitor TCL 25G64 garantiza un juego fluido y sin interrupciones. Además, la compatibilidad con FreeSync™ y G-SYNC™ elimina el desgarro de la pantalla y el retraso, por lo que las imágenes se mantienen nítidas y fluidas incluso durante persecuciones de alta velocidad o jugadas decisivas de último segundo.

Con una tasa de refresco de 300 Hz y un tiempo de respuesta de 1 ms, este monitor garantiza que cada movimiento y cada decisión en una fracción de segundo se registren instantáneamente. Sin ghosting ni lag, solo una precisión milimétrica.

TCL 27G64: Una experiencia 2K superior para un gaming inmersivo El monitor TCL 27G64 reúne imágenes impresionantes y un rendimiento fluido para que los jugadores puedan sumergirse en mundos impresionantes sin dejar de ser competitivos. Ya sea explorando vastos paisajes o participando en combates de alta velocidad, esta pantalla QHD de 27 pulgadas transforma cada escena con detalles ultra nítidos y colores profundos y vibrantes.

La resolución 2K del monitor TCL 27G64 hace que cada juego se sienta más realista: las texturas parecen más ricas, los detalles finos destacan con mayor nitidez y los entornos se sienten más expansivos. Una tasa de refresco de 180 Hz y un tiempo de respuesta de 1 ms garantizan que cada movimiento sea ultra fluido e increíblemente receptivo, para que los jugadores puedan superar a los enemigos con una precisión perfecta y nunca quedarse atrás en la acción.

La certificación HDR600 mejora los reflejos brillantes, las sombras profundas y el contraste realista, asegurando que las explosiones se sientan más intensas, las puestas de sol brillen con mayor intensidad e incluso los rincones más oscuros de una mazmorra no sean solo negros.

Para ayudar a reducir la fatiga durante el juego prolongado, la tecnología de baja luz azul minimiza la exposición a la luz azul y el parpadeo, manteniendo los ojos cómodos y enfocados.

Diseñados en base a la comodidad de los gamers Las sesiones de juego no duran solo unos minutos, pueden extenderse durante horas. Es por eso que tanto el TCL 25G64 como el 27G64 están diseñados no solo para el rendimiento, sino también para la comodidad, asegurando que los jugadores puedan permanecer concentrados sin distracciones ni tensiones.

Ambos monitores cuentan con el diseño "Ala de Viento y Sombra" de TCL, que combina una estética elegante con una funcionalidad centrada en el jugador. El soporte ajustable permite a los jugadores ajustar la altura, la inclinación y la configuración de giro, asegurando que permanezcan en la posición perfecta en todo momento, reduciendo las posibilidades de dolor de cuello y hombros. Para aquellos que disfrutan de una configuración de múltiples monitores, los biseles ultradelgados crean una pantalla perfecta de borde a borde, maximizando la inmersión y eliminando las distracciones.

Un sistema integrado de gestión de cables mantiene las áreas de juego limpias, organizadas y libres de cables desordenados que hacen que la habitación parezca descuidada.

