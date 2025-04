El mundo cabe en una peonza

El papel de las exposiciones es fundamental a la hora de dar a conocer y conservar nuestro patrimonio cultural, transmitir conocimiento y divulgar la inspiración creativa. Una forma de presentar, en salas cuidadosamente decoradas, temas trascendentales, objetos valiosos y conceptos significativos desde perspectivas muy diferentes.



Como docente, siempre he defendido la importancia de este tipo de muestras en el ámbito de la enseñanza. Incluso proponiendo la creación de salas de exposiciones en los centros educativos, al igual que existen aulas de plástica, bibliotecas o laboratorios; en ellas se podrían exhibir tanto los trabajos propios como los llegados de otros lugares, familiarizando al alumnado con esta interesante forma de expresión y presentación pública. Quizá alguien pueda pensar que esa idea es inviable, ya que para exponer algo se precisa de piezas grandiosas, económicamente caras y fuera del alcance de cualquier ciudadano de a pie. Pero eso no es del todo cierto, también se puede partir desde la sencillez, desde las cosas cotidianas, desde algo que podemos tener al alcance de la mano.

Pensemos en una peonza de madera, un pequeño objeto, cercano, barato y de poca importancia, en opinión de algunos individuos que solo ven en ella un juguete infantil y, por tanto, irrelevante. ¿Sería posible crear algo interesante a partir de un objeto tan sencillo? Esa pregunta ya se la hicieron hace mucho tiempo Luis y Les (Luis Ramas y Lestonnac Ibáñez), un maestro y una fotógrafa, dos creativos que unieron el mundo educativo y el del arte para organizar, después de años de preparación, una sorprendente e interesante exposición: 'Ssszzziúuu (La melodía de las peonzas)', en la Sala de Cultura Salvador de Madariaga (C/ Durán Loriga 10, A Coruña), patrocinada por el Ayuntamiento de la ciudad, desde el 13 de marzo al 4 de mayo del presente año.

Una exposición centrada en la peonza puede parecer, a primera vista, algo trivial. Sin embargo, al adentrarnos en esta propuesta descubrimos un asombroso universo de gran trascendencia, no en vano, la peonza ha acompañado al ser humano a lo largo de la historia y en todos los continentes. Estos objetos tienen un encanto especial que supera su función original como juguete infantil. Su diseño y comportamiento, han sido fuente de inspiración, demostrando que incluso los elementos más sencillos pueden tener una relevancia extraordinaria.

La exposición 'Ssszzziúuu' es la confirmación palpable de cómo una simple peonza puede conectar con la ciencia, el arte, la literatura, la filosofía… Recordemos que la ciencia le debe mucho a la peonza, ya que ha facilitado el estudio de principios fundamentales de física o de complejos temas como los movimientos de la Tierra, y ha contribuido al progreso de la ingeniería: los giroscopios, por ejemplo, son herramientas esenciales en la navegación marítima y aérea. En el arte, la peonza ha cautivado por su forma y simbolismo a artistas de todas las épocas, integrando su imagen en la pintura, la escultura o la literatura. Su movimiento hipnótico y su inestable equilibrio evocan conceptos filosóficos, como la fragilidad de la existencia y el paso del tiempo. Incluso el cine ha recurrido a ella en películas como “Origen”, donde simboliza un puente entre la realidad y el sueño.

Todo esto se puede ver en Ssszzziúuu con numerosos ejemplos, donde se destaca cómo la peonza ha sido un reflejo de la creatividad y la innovación humana, influyendo tanto en expresiones culturales como en avances tecnológicos. Además, la exposición evidencia que, en ocasiones, lo aparentemente intrascendente puede despertar asombro e inquietudes, ampliar los límites y conectar disciplinas diversas, invitando a reflexionar sobre la relación entre lo simple y lo extraordinario.

El poeta estadounidense Walt Whitman escribió en uno de sus versos: “Valora la belleza de las cosas simples. / Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas”.



La exposición presentada por Les y Luis, cuyos nombres están coordinados hasta en las consonantes, nació del proyecto 'Ssszzziúuu (La melodía de las peonzas)', que quedó plasmado en un libro con título homónimo. En esta muestra se puede comprobar la evolución de este juguete desde épocas remotas hasta nuestros días. Mediante ocho paneles informativos, se explica la presencia de la peonza en distintos ámbitos de la vida: ciencia, literatura, pintura, escultura, música, danza, filatelia, publicidad… Por supuesto, no faltan muestras de este juguete milenario: más de 600 peonzas, trompas y perinolas de diferentes continentes, antiguas y actuales, de materiales, formas, colores y tamaños diversos. Hay que destacar la visión artística de la peonza, con la exhibición de 52 atractivas y sugerentes fotografías de gran formato.

Si pensamos en los tres pilares básicos que toda buena exposición debe tener: cultural, artística y educativa, Ssszzziúuu presenta claramente los tres. Por ello, ofrece visitas guiadas a los centros escolares y otro tipo de entidades (asociaciones, centros de mayores…) y talleres de buxaino-pintura (buxaina es el nombre de la peonza en gallego) y juegos de spining padel (perinolas y palas). De esta forma, se pretende revitalizar este juego entre los niños y las niñas, y también entre los adultos, por los muchos beneficios que aporta.

Apoyando este interesante proyecto, la biblioteca Municipal Durán Loriga está llevando a cabo talleres creativos, relacionando el mundo de las letras con las peonzas y las perinolas. Igualmente, el MUNCYT (Museo Nacional de la Ciencia y Tecnología), colabora con esta iniciativa, con la realización de un taller sobre giroscopios y sobre el juego de la peonza desde el punto de vista científico.

Además, se han programado otras interesantes actividades, como las acontecidas en la presentación, con actuaciones musicales, o las previstas para la sesión de clausura. También contará con exhibiciones de peonzas acrobáticas, a cargo del campeón internacional Omar Pule (México).

Sin duda, todas estas propuesta han animado al público a adentrarse en este universo mágico, siendo unas de las exposiciones más visitadas en la referida sala (hasta la fecha, más de 2000 personas). Como podemos ver, 'Ssszzziúuu (La Melodía de las peonzas)' es la prueba de que lo lúdico puede convertirse en algo profundamente inspirador. En esta muestra se observa como una modesta peonza, lejos de ser algo intrascendente, ha sido un reflejo de la creatividad y la innovación humana, influyendo tanto en expresiones culturales como en avances tecnológicos y contribuyendo a una mejor comprensión del mundo en el que vivimos. Valorar esta exposición es reconocer que, incluso en lo pequeño, podemos encontrar una conexión con lo universal. Como decía el desaparecido escritor gallego Xabier P. Docampo: “La peonza es el movimiento que lanza la imaginación a la conquista del universo”.