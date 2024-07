Ana Ivars, una de las mujeres más influyentes en marketing digital y estrategia de habla hispana

El éxito de cualquier negocio radica en las ventas, el impacto en el público y el recuerdo que genera una marca. En este sentido, para prosperar es necesario convertir a los desconocidos en embajadores. En buena medida, esto depende de la estrategia de marketing digital que se implemente.

Según indica la experta Ana Ivars, los primeros pasos consisten en establecer objetivos, definir recursos e implementar acciones. Esta mujer influyente en marketing digital se ha consolidado como una referencia en este sector en España y en Latinoamérica. A propósito de esto, es la CEO de su propia agencia y consultora Dinamiza Digital y fundadora de la escuela Markétika Business School.

Ana Ivars, experta en marketing digital, emprendedora en serie y conferencista Desde sus inicios, Ana Ivars, tenía claro que la formación debía formar parte de su carrera profesional, pero enseñando desde la experiencia. Es por ello, que después de trabajar en varias agencias de Marketing en España, decidió lanzarse al emprendimiento en el año 2016. Comenzó ofreciendo servicios de estrategia y publicidad online para negocios digitales.

La evolución lógica del crecimiento le llevó a fundar en 2020 su agencia Dinamiza Digital, desde la que ha trabajado y lo siguen haciendo con grandes marcas como Sector Alarm, Editorial Bayard, Rubio o Área Jurídica Global, entre otros. De la experiencia a la formación, tanto es así que ella misma define que desde el conocimiento y experiencia diseñas metodologías, las implementan con sus clientes y las enseñan en las formaciones de su escuela Markétika Business School.

Es por ello, que ha formado a los equipos y profesionales de marketing de grandes corporaciones como son Iberdrola, Remax, Luxottica o LaLiga. Incansable en aprender, imparable en enseñar.

En cuanto a su formación, Ana Ivars es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas con un Postgrado en Redes Sociales. También cuenta con un Máster Universitario en Dirección Comercial y Marketing. Por lo que su crecimiento no solo está avalado por su experiencia, sino también por sus conocimientos, ella se define como una aprendiz eterna, tanto es así que en la actualidad su mentor es el gran empresario y orador estadounidense Brian Tracy.

Conferencista Internacional Ecuador, México y República Dominica son algunos de los países que han contado con Ana Ivars para subirse a sus tarimas y formar a profesionales de marketing y negocios, y en un menos de un mes la veremos también en Venezuela y Estados Unidos. Ella misma lo comparte y "es que cada conferencia es una oportunidad para encender la pasión y acción de los asistentes". Su mayor escenario fue en México frente a 10.000 personas y en estos años ha compartido tarima con reconocidos profesionales a nivel mundial como es Tom Brady, Brian Tracy, Toni Nadal, Tom Bilyeu, Marián Rojas Estapé o Saúl Craviotto.

Autora de la Editorial Anaya con su libro "Cómo crear anuncios que venden" y en la actualidad a las puertas de comenzar su segundo libro con otra gran editorial que por el momento no ha querido desvelar, pero que pronto veremos en sus redes sociales, se consolida también como escritora.

"Referente no te haces, sino que te hacen", esto dice Ana Ivars y sin duda han sido otros profesionales, empresarios y emprendedores la que la etiquetan y hablan de ella como una de las mujeres con mayor influencia y referencia de marketing digital de habla hispana.