Newtopia, la nueva novela gráfica de Valentín Ramón

Newtopia es la nueva novela gráfica de Valentín Ramón (D4ve, Rey muerto no tiene sueños) publicada a través de The blackest pill books, utilizando el servicio de publicación bajo demanda que ofrece la plataforma Amazon.



Newtopia es una serie de historias cortas interconectadas en las que se narra un probable futuro al que la humanidad estaría acercándose de forma inexorable.

Narrada con pulso firme, dibujada con fluidez y plagada de detalles, esta novela gráfica de más de 200 páginas, es una obra sin tacha, densa y recubierta en humor negro que demanda la constante atención del lector.

Cada historia en Newtopia nos trae un género narrativo diferente -crimen, político, romance, etc.- que el autor unifica bajo el paraguas de la ciencia ficción para narrar una historia distópica que tiene sus raíces en nuestro presente.



Esta obra antológica navega entre una amplia variedad de temas que inundan nuestra realidad, desde al cambio climático a la robótica, pasando por las noticias falsas, el terrorismo tecnológico o el uso de la ingeniería social y las nuevas tecnologías con un único fin: el fin de las libertades personales y el control de la población.

Newtopia es el resultado de 2 años de trabajo de una de las voces más personales de la escena nacional y será, sin duda, uno de las novelas gráficas más valoradas en el 2024.

Esta novela gráfica puede ser adquirida directamente a través de la página web https://www.theblackestpillbooks.com/ donde se puede leer de forma gratuita un avance de la obra o directamente desde Amazon.