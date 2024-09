El Colegio Miramadrid, primer centro madrileño en conseguir el certificado en Sostenibilidad

El centro de Paracuellos de Jarama ha obtenido el reconocimiento de la mano de la empresa Certificado ODS y UNITAR (United Nations Institute for Training and Research) El Colegio Miramadrid se ha convertido en el primer centro educativo de la Comunidad de Madrid en obtener la certificación en Sostenibilidad, otorgada por la empresa Certificado ODS en colaboración con UNITAR (Instituto de las Naciones Unidas para Formación e Investigación). Este reconocimiento sitúa al centro a la vanguardia de la educación sostenible, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

La certificación, otorgada tras un exhaustivo proceso de evaluación, reconoce el compromiso del Colegio Miramadrid con la sostenibilidad ambiental, social y económica. Entre las iniciativas valoradas se encuentran la implementación de energías renovables en sus instalaciones, la gestión eficiente de recursos como el agua y los residuos, y programas educativos que sensibilizan a los estudiantes sobre la importancia de cuidar el planeta.

El Colegio Miramadrid está, además, en el proceso de implementación de la aerotermia para climatizar el colegio, con un sinfín de ventajas añadidas como la eficiencia energética, la sostenibilidad medioambiental y, sobre todo, el confort y la salud de los alumnos y personal del centro educativo, tanto en invierno como en verano. Este proyecto forma parte de una nueva fase dentro de la política de sostenibilidad y medioambiente que el Colegio Miramadrid lleva ya varios años desarrollando, y que se alinea con las inversiones que está acometiendo el colegio en la búsqueda de la autosuficiencia y la transición hacia energías renovables.

La planta fotovoltaica con la que ya cuenta el centro desde finales del 2021 permite aprovechar la energía solar para alimentar la bomba de aerotermia, potenciando la autonomía energética. Este binomio aerotermia-energía solar nos acerca a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) marcados por la ONU.

Miramadrid, una referencia nacional en educación medioambiental

El proyecto de sostenibilidad del Colegio Miramadrid no solo se enfoca en la gestión responsable de los recursos, sino que también incorpora la sostenibilidad dentro del currículo educativo. Los estudiantes participan activamente en proyectos que promueven la conciencia ecológica y el desarrollo sostenible, preparándolos para ser ciudadanos responsables en un mundo en constante cambio.

"La certificación en Sostenibilidad representa un paso más en nuestro compromiso de formar a las futuras generaciones bajo los valores del respeto al medio ambiente y la responsabilidad social", ha afirmado Mª Ángeles Pérez, directora del centro. "No solo estamos educando estudiantes, estamos formando a los futuros líderes que van a guiar la transformación hacia un mundo más sostenible".

Un modelo que seguir en la educación

Este logro convierte al Colegio Miramadrid en un referente dentro del sistema educativo madrileño y español, siendo el primer centro de la región en recibir este importante reconocimiento. La colaboración con UNITAR refuerza la validez internacional del proceso de certificación, subrayando el rol de la educación como agente clave en el cumplimiento de los ODS.

Certificado ODS, la empresa encargada del proceso, trabaja estrechamente con centros educativos y organizaciones para evaluar y certificar su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ayudando a garantizar que las acciones emprendidas tengan un impacto positivo y medible.

Con esta certificación, el Colegio Miramadrid no solo refuerza su compromiso con el medio ambiente, sino que también marca un precedente en el ámbito educativo, invitando a otros centros a seguir el camino hacia una enseñanza más consciente y respetuosa con el planeta.

Sobre Colegio Miramadrid

El Colegio Miramadrid es una institución educativa independiente y no confesional de carácter privado en las etapas de Infantil 1.er ciclo y Bachillerato y concertado en las etapas de Infantil 2º ciclo, Primaria y Secundaria, cuyo objetivo es, en un marco afectivo de confianza y seguridad, formar personas sanas, libres, críticas, respetuosas, responsables y capaces de diseñar su propio destino; con una buena preparación intelectual y académica que las dote de las herramientas necesarias para desenvolverse en una sociedad cada vez más global.