Tecnología avanzada 3D para una sonrisa perfecta en una visita, con Dentinova

El avance de la tecnología en el último tiempo ha facilitado el acceso a soluciones y tratamientos odontológicos de vanguardia. Hoy en día, es posible disfrutar de una mejor estética y salud bucal gracias a procedimientos de avanzada que están al alcance de la mano de prácticamente cualquier persona.

En este sentido, la clínica Dentinova, en Sant Cugat, Barcelona emerge como un centro académico avanzado en la utilización de tecnología 3D para múltiples aplicaciones, como diagnósticos certeros con imágenes tridimensionales, la planificación precisa de los tratamientos de ortodoncia, la fabricación de prótesis dentales personalizadas y la previsualización de procesos quirúrgicos, entre otras especialidades que permiten lograr una funcionalidad oral y mejorar la sonrisa.

Tecnología 3D para múltiples procedimientos en Dentinova La revolucionaria tecnología disponible en esta clínica dental catalana permite mejorar la eficacia y predictibilidad en sus diversos procedimientos de ortodoncia invisible, en los que el paciente tiene la posibilidad de verificar la alineación, visualizar el diseño de alineadores y proyectar el resultado virtual.

La tecnología 3D también permite ejecutar un diseño y colocación de implantes dentales, de un modo rápido, mínimamente invasivo y seguro. En este sentido, una de las opciones disponibles para el público son los implantes unitarios, que sirven para reemplazar las piezas dentales de a una. Los materiales que se emplean en estos tratamientos son biocompatibles, ya que se integran de modo adecuado con el hueso y se combinan con una corona que simula al diente perdido.

En el caso de los procedimientos de estética dental, Dentinova aplica la impresión 3D para diseñar carillas de porcelana a medida que se caracterizan por un ajuste perfecto. Estas pequeñas láminas que se colocan encima del diente, a modo de “lentilla” sirven para reforzar la estructura de la pieza dentaria, corregir el espacio entre dientes, rellenar huecos de roturas parciales, mejorar la sonrisa, etc.

Ventajas de aplicar la tecnología 3D para el bienestar oral Dentinova cuenta con tecnología de avanzada para obtener imágenes 3D de las mandíbulas, los dientes y las estructuras óseas. Se trata de una evolución con respecto a las radiografías tradicionales porque, en estos casos, los pacientes no están sometidos a un alto nivel de radiación (75% menos) y además es posible conseguir un diagnóstico más preciso e inmediato.

Cabe destacar, que el procedimiento no resulta incómodo, ya que el paciente se coloca de pie en el escáner. Asimismo, este sistema permite obtener imágenes de calidad con rapidez para planificar de manera óptima desde una cirugía o un procedimiento de implantología inmediata hasta un tratamiento de las encías (sonrisa gingival), de sensibilidad dentaria o de blanqueamiento dental, entre otras cosas.

En definitiva, la tecnología 3D que se aplica en Dentinova posibilita acceder a soluciones de calidad en poco tiempo para disfrutar de una mejor estética y funcionalidad.