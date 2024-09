La nueva gobernanza española, prefabricada en Venezuela

La política ha comenzado a asfixiar la vida ciudadana, no por la esencia de aquella, sino porque el mundo de los parásitos politiqueros está invadiendo la sociedad. La “POLIS”, cada vez se parece más a un campo de minas, en el que te salvas, solamente, si tu partido te da el plano. El resto, para sobrevivir, deberá llevar consigo el detector de “ideología patriótica", recibido con la condición de "enmudecer su libertad".

Querer participar, colaborar, si no tienes carnet ideológico, es jugarte tu intimidad, tu proyección profesional y, sobre todo, tu anonimato.

Lo más grave es que este diseño institucional, "combinación venezolana – nicaragüense – cubana” ha evolucionado “made in Spanish"y lo primero que ha hecho es “adormecer las conciencias”.

Ahora, en España, sólo “la soledad del corredor de fondo” rotulará el camino de las libertades individuales.

¿Cuánto cuesta comprar, ocasionalmente engañando, los “SÍ” o los “NO” de las bancadas del Congreso y del Senado?

Los sabios economistas del gobierno conocen perfectamente como “Makemoney/Make a fortune” (ganar dinero, hacer fortuna), pero los expertos funcionarios del Banco de España, José Luis Escrivá y Soledad Núñez, educados, previamente, por el Gobierno “pseudo venezolano”, diseñarán un mapa de ingresos y gastos a la medida del panadero... “EL PAN NUESTRO DE CADA DÍA”.