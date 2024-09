Vivimos con la certeza de que todo cuanto acontece es ley de vida, que los tiempos cambian y que la mente humana ya no llega a razonamientos. Desviamos los conceptos humanos que toda persona de bien lleva desde su nacimiento. Raciocinio por lo que se ve con criterio desafortunado y miserable.

Llevamos muchos lustros hablando de las muertes en alta mar de inmigrantes buscando las costas españolas. Muchos miles de personas fueron ahogados en las aguas turbulentas de la sin razón, la envidia y en el silencio más absoluto y si se me apura, también por las sentencias sin firmas de todos estos cadáveres que se toparon con la muerte, e incluso, algunos encadenados y abandonados, no importa la cantidad, sino como llegan los supervivientes.

Vemos que cada día estos inmigrantes, yo los veo más aguerridos, ¡que vienen también niños! Pues sí. El gobierno, comunista social, ya conocemos su postura. La oposición debe censuran al máximo estas invasiones, sin embargo, a la hora de las protestas y denuncias, caen en saco roto. El control de fronteras, está desahuciado de personal cualificado, y ¿por qué no es así? aquí hay gato encerrado. ¿A quién le interesa esto? En cada cayuco vienen unos cuantos menores, llamados menas. El resto son, al parecer, uniformados sin uniforme.

En recuerdo de miles de inmigrantes muertos, aún recuerdo aquella foto en una playa turca, con la boca abajo, al niño, Alan Kurdi. Seguramente tiene compañía con los niños que sucumbieron en loa azotes del mar bravío de la inmoralidad y criminal acción de estos señores de la guerra.

No sé si será dejadez o lo que parece es sencillamente hacerse el sordo y esto que pasa, a mí no me interesa, Pues si, señor Felón y a su adlátere de camarada, el Marlaska que tiene enchufada la manguera en otro lugar. ¿Cuántas muertes obliga a estos menesterosos y pordioseros seres sin luces y sin miramientos, hacer algo para que esto no ocurra? La política es el arte de buscar problemas encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. (Groucho Marx) Cuanta razón llevaba esta artista. ¿Verdad queridos lectores?