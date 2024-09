La campaña “ConSentido” lanzada por el Ministerio de Igualdad español parece asumir, como principio básico, que los jóvenes tienen que poder mantener relaciones sexuales, pero exentas de violencia. Por ello, la campaña pone el foco en la existencia, o no, de consentimiento, que el sentido común debe propiciar. No se ahonda en el respeto, en la donación o la entrega de un amor verdadero, no de un amor de consumo o de supermercado.



La agencia que ha diseñado esta campaña, apuesta porque sean los propios jóvenes, a través de diferentes videos, quienes se lo expliquen a otros jóvenes. Como ya se muestra en estos videos, los jóvenes no suelen estar en condiciones de dar libremente su consentimiento, porque, con frecuencia, están bajo los efectos del alcohol o drogas, o actúan sometidos a las presiones sociales, (...). Los mismos jóvenes dicen “el beso es el inicio del torbellino de hormonas” que te arrastra, antes de que te des cuenta, y en esos momentos, es casi imposible, no perder el autodominio y la consciencia de los propios actos.

Yo confío en los jóvenes, hablo con ellos siempre que puedo, pero no creo que la mayoría de ellos tengan la suficiente formación, ni la madurez necesaria, para transmitir la belleza de la plenitud del amor, que implica la donación de todo el ser a la persona amada, y que se expresa a través de la entrega del propio cuerpo.