Los trabajadores pueden repartir como consideren los cinco días retribuidos para cuidar familiares enfermos

Los trabajadores tienen derecho a disfrutar como mejor les convenga los cinco días retribuidos para el cuidado de familiares por accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica, aunque no requiera hospitalización, tal y como determina la Audiencia Nacional (AN) en una sentencia.



Así, la AN da la razón a CSIF y a otros sindicatos frente a la compañía RACE. Para CSIF, esta compañía realiza una interpretación “restrictiva e injustificada” de estos permisos, exigiendo que se disfruten desde la fecha de la hospitalización y de forma consecutiva.

Sin embargo, tal y como apunta la Audiencia, este permiso tiene sentido cuando sirve para atender a la causa que lo permite. Así, si el día en que se produce la enfermedad o el ingreso en el hospital cae en fin de semana o festivo, lo razonable es que los permisos puedan iniciarse el siguiente día laborable.

Además, según la Audiencia Nacional, la interpretación de la empresa resulta contraria al principio de igualdad real y perpetúa la brecha laboral de género ya que supone un desincentivo para que los hombres asuman su deber de corresponsabilidad en las cargas laborales.

En definitiva, según explica CSIF, los empleados afectados podrán determinar la fecha de inicio del permiso en función de sus posibilidades de su conciliación mientras el hecho causante permanezca.