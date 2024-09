​El arte del aperitivo: una costumbre que celebra la comida y la amistad

El 19 de septiembre marca una fecha señalada en el calendario gastronómico mundial: el Día Mundial del Aperitivo. Aunque esta celebración fue inicialmente promovida por una marca de patatas fritas, ha trascendido sus orígenes comerciales para convertirse en una jornada que reivindica una de las costumbres culinarias más queridas por los españoles y por personas de diversas culturas: el aperitivo. Esta tradición, que varía de un país a otro, pero que en esencia celebra el acto de comer antes de la comida principal, es una práctica social y cultural arraigada en muchas sociedades.





El origen del aperitivo: una tradición con historia

El concepto del aperitivo tiene una larga historia que se remonta a la antigua Grecia y Roma. Los romanos solían comenzar sus banquetes con una pequeña cantidad de comida y vino, a menudo aromatizado con especias, para estimular el apetito antes del plato principal. De hecho, la palabra "aperitivo" proviene del latín aperire, que significa "abrir", en referencia a abrir el apetito.

En España, el aperitivo ha evolucionado a lo largo de los siglos, aunque el propósito sigue siendo el mismo: una comida ligera antes de la comida principal que actúa como excusa perfecta para socializar. Durante el siglo XIX, con la popularización de las bebidas alcohólicas como el vermú y las tapas en los bares, el aperitivo adquirió el formato que conocemos hoy en día.



El aperitivo en España: un ritual diario

En la actualidad, el aperitivo es una costumbre casi sagrada en España, especialmente los fines de semana. Aunque no existe un horario fijo, la hora del aperitivo suele tener lugar entre las 12:00 y las 14:00, antes de la comida principal, especialmente los sábados y domingos, cuando la gente sale a disfrutar de una bebida y unas tapas en compañía de amigos o familiares.

Uno de los pilares del aperitivo en España es el vermú. Este vino aromatizado con hierbas y especias, que puede ser blanco o rojo, se sirve en pequeños vasos y se acompaña con aceitunas, boquerones en vinagre, mejillones en escabeche o una simple ración de patatas bravas, aunque la cerveza o un buen refresco también son habituales.

Las tapas, por supuesto, juegan un papel fundamental. Aunque el concepto varía en cada región del país, la esencia sigue siendo la misma: pequeñas porciones de comida que se comparten mientras se disfruta de una bebida.

Variantes internacionales del aperitivo

El aperitivo no es solo una costumbre española; muchas otras culturas también tienen su propia versión de esta tradición. En Italia, por ejemplo, el aperitivo es igualmente importante, especialmente en ciudades como Milán y Turín, donde el aperitivo ha adquirido una connotación más urbana y moderna. Se suele servir con una copa de vino, prosecco o el icónico Aperol Spritz, acompañado de pequeños bocados como bruschettas, quesos y embutidos.

En Francia, el apéritif también es una práctica habitual, donde se ofrece una copa de vino, champán o pastis, acompañada de frutos secos, quesos o pequeños canapés. Aunque la costumbre se mantiene viva en reuniones familiares y entre amigos, no tiene el mismo peso social que en España o Italia.

Incluso en los Estados Unidos, aunque la costumbre del aperitivo no esté tan arraigada como en Europa, el concepto del "happy hour" ha adoptado un formato similar. Durante la tarde, muchas personas se reúnen en bares y restaurantes para disfrutar de bebidas a precios reducidos acompañadas de aperitivos como alitas de pollo o nachos.



El aperitivo en el mundo digital

Hoy en día, la tradición del aperitivo también ha encontrado un lugar en las redes sociales. En Instagram, por ejemplo, el hashtag #Aperitivo acumula miles de publicaciones donde los usuarios comparten fotos de sus bebidas, tapas y momentos de relax en bares y terrazas. Incluso ha dado lugar a modas culinarias, como la presentación artística de tablas de quesos y embutidos.

El impacto económico del aperitivo

El aperitivo no solo es una tradición cultural, sino también un motor económico en países como España, donde bares y restaurantes dependen de esta franja horaria para generar una parte significativa de sus ingresos. Según datos de la Federación Española de Hostelería, el consumo de bebidas y tapas durante el aperitivo genera en torno a un 20% de los ingresos de los bares durante el fin de semana.

Además, la celebración del Día Mundial del Aperitivo, aunque pueda parecer una iniciativa comercial, también es una excusa para recordar la importancia de apoyar a la hostelería local y disfrutar de momentos de conexión social alrededor de la comida.

El futuro del aperitivo

A medida que la gastronomía evoluciona y los hábitos sociales cambian, el aperitivo ha demostrado ser una costumbre adaptable y resiliente. En un mundo donde el ritmo de vida es cada vez más acelerado, el acto de detenerse a tomar un aperitivo se ha convertido en una forma de desconexión, un paréntesis en la jornada para disfrutar de la compañía y el buen comer.

Incluso en el contexto de las nuevas tendencias gastronómicas, como la alimentación saludable o las opciones vegetarianas y veganas, el aperitivo se ha reinventado. Hoy en día, es común encontrar tapas elaboradas con productos de proximidad, ecológicos o sin gluten, lo que permite que personas con diferentes estilos de vida puedan disfrutar de esta tradición.



Tradición que perdura y evoluciona

El Día Mundial del Aperitivo es mucho más que una campaña publicitaria; es un homenaje a una costumbre que une a las personas en torno a la comida y la compañía. Desde los bares de Madrid hasta las terrazas de Milán, el aperitivo es una tradición que perdura y evoluciona, adaptándose a los tiempos y las modas sin perder su esencia. Así que este 19 de septiembre, ya sea con un vermú o un refresco en mano y una rica tapa, celebremos juntos el placer de comer y compartir.