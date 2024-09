​La dictadura por la puerta de atrás

Siempre con la misma insistencia en meter con más ahínco la matraca eternamente. En cuento sale uno hablando de Pedro Sánchez, de la amnistía, en todas estas tertulias es lógico que haya de las dos partes en cuanto a la política y en estos momentos y más ahora con esto de los indultos y todo lo que trae consigo esta palabra maldita, donde se quiere amnistiar a unos prófugos, principalmente a Puigdemont, al que desafió a la Justicia y llevó al Estado al límite.



La dictadura que se nos va entrando por la puerta de atrás, no es una quimera, es la pura realidad de unos hechos, más que contrastados, probados hasta el más novato en política. García Page rechaza contundentemente estaamnistía, ahora dice: “si hay que ejercer recurso, lo haré; si hay que plantear batalla, lo haremos” por favor a buenas horas se mete usted en camisa de once varas. Como siempre, usted y los suyos, sus camaradas del PS y no del PSOE, estas últimas siglas desaparecieron con el nacimiento del investido como Felón, bien podría cambiar las siglas, ya que de aquellos despojos vinieron estos lodos. No hay nada más que, mirar con el rabillo del ojo, para no darse cuenta de lo que está pasando en este ya tenebroso partido.

El caldo de cultivo lleva muchos años aumentando con este consomé que nos ahoga. La desavenencia de todo lo que está sucediendo, podría ser más que programado y dispuesto de antemano. A mí me agrada las personas que, hablan tres idiomas: de frente, directo y con mucha testosterona. La dictadura de unos, traerá la dictadura de frente y por la puerta a atrás. O, mejor dicho, mirando hacia Cuenca, Los ciegos no pueden ver y ni tan siquiera lo verán. Y, los que ven y los que ven, tienen los ojos cerrados.