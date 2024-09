Pienso que en Occidente vemos los conflictos actuales con cierta frialdad, con algo de preocupación, incluso quizá con pena por los sufrimientos de tantas personas, pero siempre como algo ajeno, que nos coge lejos. Pero no estaría de más que pensáramos en que, tal como están las cosas a nivel internacional, cualquier día nos toca a todos. Llevamos ya muchos años sin una guerra mundial, no la hemos sufrido nadie de esta generación, y quizá infravaloramos la probabilidad y lo que supone.



En las noticias, sobre todo cuando hay imágenes, podemos hacernos un poco cargo, pero qué duda cabe que nos resulta ajeno. Pocas veces hacemos un esfuerzo por imaginar qué pasaría si alguien que aparece en el informativo fuera un familiar o un amigo. Un esfuerzo por pensar que esa ciudad destruida que aparece en la televisión pudiera ser tu ciudad.

Estas películas que quieren introducirnos en la perversidad de la guerra, podemos verlas como un espectáculo tremendo, más o menos bien hechas, con efectos conseguidos. ¿Pero cuantas veces hemos pensado en que eso puede ocurrir en nuestra casa? No hemos vivido una guerra cerca, pero sería bueno que nos pusiéramos en la situación de los miles y miles de personas que están sufriendo ahora estas desgracias.

Pensamos que los judíos se están defendiendo de unos terroristas que solo piensan en como atacar a Israel, pero también vemos los miles y miles de habitantes de la Franja de Gaza totalmente inocentes, que mueren, que se quedan sin casas, sin familiares… Es bastante normal que nos pongamos en la situación de los ucranianos, atacados injustamente y sin razón ninguna por los rusos. Pero también habremos pensado en alguna ocasión si no hay otra solución que seguir con esa guerra que se alarga.

Siempre nos quedarán las dudas, nos damos cuenta de que nos es fácil encontrar una solución, pero no podemos aceptar que la guerra sea lo único posible.