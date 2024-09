HOLA! Real Estate Company refuerza su expansión de la mano de Tormo Franquicias Consulting

El concepto de inmobiliaria referente en el sur de España potencia su crecimiento mediante el modelo de franquicia HOLA! revoluciona franquicias inmobiliarias en España

HOLA! Real Estate Companyes una destacada franquicia de inmobiliaria que ha logrado posicionarse como un referente en el sector gracias a la experiencia de su fundador Curro Ávalos en el ámbito del emprendimiento empresarial y el deporte.

Con presencia a nivel nacional, HOLA! Real Estate Company ha revolucionado el concepto convencional de inmobiliarias en España, lanzando al mercado una franquicia pionera combinando formación continua, tecnología avanzada y un sistema de ingresos pasivos para sus franquiciados mediante comisiones por compra-venta, alquileres y traspasos.

Nuevos modelos de franquicia HOLA!

Tal y como señala Curro Ávalos: "el mercado de las inmobiliarias en España hoy en día es una locomotora", es por ello, que la red de franquicias inmobiliaria ha diseñado varios modelos de franquicia para dar respuesta a la versatilidad al sector.

El compromiso de la enseña HOLA! Real Estate Company por el éxito de sus franquiciados le ha conducido a impulsar varios conceptos de franquicia adaptables al entorno y objetivos del futuro franquiciado.

Dirigidos a profesionales del sector o perfiles que quieren tener su primer negocio e ir poco a poco, "HOLA! Boutique" es la alternativa ideal, ya que requiere baja inversión inicial y cuenta con un plan formativo exhaustivo además del apoyo de mk, contemplado para máximo 6 agentes.

Enfocado a perfiles que buscan ser referentes y abarcar todo el mercado inmobiliario de la zona, "HOLA! Business Center" son espacios amplios con capacidad ilimitada de Agentes Inmobiliarios Asociados.

Emprender sin límites con la franquicia HOLA!

Según su fundador, Curro Ávalos: "No somos una franquicia Low Cost, pero sí creemos que hay que facilitar la entrada al negocio inmobiliario de profesionales que puedan aportar su experiencia".

Una de sus principales ventajas es el programa de formación continua, HOLA! Training, que incluye cursos presenciales y online para garantizar el éxito del franquiciado. Además, la estructura de costos es flexible: no se cobran royalties mensuales si no hay ventas, y la inversión inicial es accesible.

Boom Inmobiliario: Crece, pero con retos

Durante el ejercicio de 2024, se ha visto como el sector inmobiliario continúa creciendo, teniendo como previsión para el próximo año de 2025 un aumento del 5%.

La situación actual propicia el auge del sector inmobiliario. HOLA! Real Estate Companyse ha beneficiado de esta tendencia, consolidándose como la opción preferida entre profesionales del sector y emprendedores que quieren aprovechar la rentabilidad y estabilidad que brinda el sector acompañado del expertise del equipo de HOLA! Real Estate Company.

Expansión estratégica: HOLA! Real Estate gana terreno

HOLA! Real Estate no para de crecer y anuncia la reserva de licencia para una nueva oficina franquiciada en Valencia. También se prevé la implantación en Estepona (Málaga), Mallorca e Ibiza por tres franquiciados más.

Estos nuevos acuerdos se sumarán a las poblaciones donde HOLA! Real Estate tiene presencia: Málaga capital y alrededores, Mijas, Marbella, Murcia, Córdoba, Madrid, Benalmádena, Valencia, Alicante y Barcelona.

Un aliado en el desarrollo de franquicias: Tormo Franquicias Consulting

HOLA! Real Estate ha unido fuerzas con Tormo Franquicias Consulting para impulsar la expansión de franquicia en el mercado inmobiliario español, y consolidar así, su presencia nacional.

Abierto el proceso de selección para nuevos franquiciados, la central de HOLA! continúa con las entrevistas para implantarse en las zonas donde mayor demanda hay y proyección de crecimiento, mediante unas condiciones ajustadas de inversión.