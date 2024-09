¿Regresa la Bolsa española? IBEX 35 alcanza niveles no vistos desde 2015

El IBEX 35 continúa su senda alcista y alcanza niveles no vistos desde 2015



El índice de referencia español, el IBEX 35, ha mantenido su racha alcista, alcanzando niveles que no se habían visto en casi una década. Durante la jornada del martes, el índice avanzó más de un 1%, cotizando por encima de los 11,700 puntos, una marca muy cercana a los máximos históricos alcanzados en 2015. Este comportamiento positivo refleja una tendencia predominante en la renta variable española desde los mínimos de agosto, impulsada por varios factores de gran relevancia para los inversores.

Uno de los principales catalizadores de este crecimiento ha sido el optimismo en torno a la política monetaria tanto en Estados Unidos como en Europa. La Reserva Federal (Fed) ha dado señales de un cambio hacia una política monetaria más relajada, lo que ha generado expectativas positivas para los activos bursátiles de la mano de recortes en los tipos de interés. Esta anticipación ha beneficiado a los mercados bursátiles, ya que los recortes en el costo del dinero suelen a modo generalizado ser positivos para la renta variable.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) ha sido más proactivo en este sentido, ejecutando su segundo recorte de tipos de interés en septiembre, tras el primero realizado en julio. Estas acciones del BCE son vistas como un factor de apoyo clave para la recuperación de los mercados.

El papel de Inditex y el sector bancario

A nivel individual, Inditex sigue destacándose como una de las empresas más importantes del índice, logrando recientemente nuevos récords históricos en su cotización. La compañía, líder en el sector textil a nivel mundial, ha sido uno de los motores principales detrás del rendimiento del IBEX 35 en los últimos meses.

Inditex, la propietaria de Zara, ha sido uno de los principales impulsores del IBEX 35 tras reportar fuertes resultados financieros en el primer semestre de 2024. Las ganancias crecieron un 10% interanual, alcanzando los 2.8 mil millones de euros, mientras que las ventas aumentaron un 7.2%, llegando a 18.1 mil millones de euros. Este desempeño, junto con la buena acogida de su nueva colección de otoño/invierno, que ha registrado un incremento del 11% en ventas entre agosto y septiembre, ha impulsado las acciones de la compañía, que han estado surgiendo fuertemente en las últimas jornadas operacionales.

Asimismo, el sector bancario ha jugado un rol clave en este ascenso, con importantes avances de recuperación desde los mínimos de agosto en los valores de Santander y BBVA.

Panorama internacional

El buen desempeño del IBEX 35 no ha estado aislado de los mercados internacionales. Las bolsas europeas han mostrado un comportamiento relativamente positivo, aunque definitivamente no a la magnitud del frente español, impulsadas por un sentimiento generalizado de optimismo en torno a las políticas monetarias de los bancos centrales. La atención ahora se centra en la Reserva Federal, cuyo próximo movimiento será crucial para definir el rumbo de los mercados en las próximas semanas. Los inversores esperan que las ventas minoristas de Estados Unidos ofrezcan una pista clara sobre si la Fed optará por un recorte de 50 o 25 puntos básicos en su próxima reunión.