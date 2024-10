Aesthefill, el nuevo bioestimulador de colágeno que transformará tu piel

¿Sabías que a partir de los 25 años la producción de colágeno de nuestra piel disminuye gradualmente? Con el paso de los años la piel disminuye la capacidad de formar colágeno y por este motivo las estructuras faciales pierden volumen y posición.

Para mejorar el aspecto de la piel sin pasar por quirófano hay alternativas, como los neuromoduladores o el ácido hialurónico, pero lo cierto es que en algunas pieles maduras con esto no es suficiente y a veces se busca un refuerzo extra. Uno de lostratamientos estéticos antiedad que más ayuda a combatir los efectos del envejecimiento como la flacidez, son los bioestimuladores de colágeno. Es muy posible que hayas oído hablar de estos, pero, ¿sabes realmente qué son?

Un bioestimulador de colágeno es una sustancia que se inyecta en la dermis profunda, y que tras ser inyectada, la sustancia estimula la producción de colágeno. Se trata de un tratamiento seguro y mínimamente invasivo que devuelve a la piel la apariencia tersa, aportando volumen con un resultado natural y proporcionando elasticidad y firmeza al tejido. Su finalidad es la redensificación dérmica o síntesis de colágeno propio, y es ideal para disminuir la flacidez y recuperar volúmenes sin modificar la morfología.

Existen una gran variedad de inductores de colágeno como hidroxipatita cálcica, policaprolactona, ácido poliláctico polidioxanona…pero dentro de las novedades el más nuevo y potente, con Ácido Hialurónico ultrapuro y hasta ahora el único capaz de abordar el rejuvenecimiento de cuello sin cirugía con resultados visibles y duraderos, es AESTHEFILL.

El Dr. Ángel Martín, director médico de Clínica Menorca, y uno de los mayores especialistas a nivel nacional en el ámbito de la Cirugía y Medicina Estética, ha sido el primer médico en incorporarlo a su consulta.

Dr. Ángel Martín Director Médico Centro Clínico Menorca

El nuevo bioestimulador AESTHEFILL contiene una mayor concentración de ácido Poliláctico, retiene 20 veces más el agua que el ácido hialurónico y pertenece a una nueva generación de rellenos dérmicos basados en PDLLA (ácido poli D-L–láctico) para una profunda regeneración de los tejidos con el fin de reducir los signos de envejecimiento a largo plazo.

¿Qué diferencia a este nuevo inductor de colágeno de los anteriores?

- Su estructura: el PDLLA de AestheFill son esferas globulares frente a los cristales del ácido poliláctico. Esto significa que la estructura reológica es más espongiforme, más redondeada, más porosa, muy regular, por lo que tiene mayor captación de activar el fibroblasto para inducir colágeno TIPO I, la proteína que le otorga a la piel la capacidad de estiramiento y flexibilidad a la vez, por lo que se mejora la calidad de la piel.

- Rapidez de preparación: no es necesario preparar el producto con antelación, y el procedimiento se realiza en unos 20 minutos. No necesita refrigeración.

- Tiene mayor concentración de poliláctico, un 80% en AestheFill con respecto al 40% de los anteriores.

- Como la capacidad de retención del agua del ácido poli D-L-láctico es 20 veces mayor a la del ácido hialurónico, puede restaurar a un nivel más profundo las arrugas, recuperando la estructura dérmica perdida y confiriéndole un aspecto natural y juvenil a la piel.

- Sus efectos duran más que sus antecesores (entre 18 y 24 meses), siendo totalmente naturales.

- Es muy versátil, aunque está indicado para diferentes partes del rostro, es ideal para rejuvenecer la zona del tercio inferior: cuello y papada, muy difíciles de tratar sin cirugía.



Se puede aplicar combinado con Profhilo®, para conseguir una mayor redefinición del contorno y remodelación de la flacidez, de esta manera no solo se reactiva la producción de colágeno, sino que se contrarresta la pérdida fisiológica del ácido hialurónico en los tejidos. AestheFill se inyecta con cánula en cuatro puntos de entrada, dos por cada lado, dos para el cuello y dos para la papada.

Como cada persona es distinta, en Clínicas MENORCA utilizan un protocolo totalmente personalizado, sus médicos especialistas te recomendarán en función del grado de envejecimiento.

Se puede aplicar tanto en hombres como en mujeres, y se nota en la primera sesión.

