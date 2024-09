Cerca de un 90% de profesionales sanitarios encuestados se suben al carro de la inteligencia artificial

Según conclusiones del nuevo Informe de Medscape en español sobre la inteligencia artificial en la medicina. Sin embargo, solo un 11% considera estar adecuadamente informado. Además, hasta un 61% cree que esta tecnología reducirá el riesgo de negligencias en el ámbito diagnóstico y terapéutico La aplicación de la inteligencia artificial ya se encuentra extendida entre multitud de sectores, y el entorno médico no es una excepción a tenor de los resultados del nuevo informe Inteligencia artificial y Medicina, elaborado porMedscape en español,plataforma de información sanitaria especializada. Más de un millar de médicos suscritos a la Red Profesional de Medscape y pertenecientes a diferentes especialidades fueron encuestados, y los datos confirman la relevancia que le dan los profesionales encuestados a esta tecnología, puesto que un contundente 84 % reconoce la importancia de estar formado en esta disciplina.

El informe va más allá y ahonda en el grado de conocimiento de los médicos en lo referente al uso de la inteligencia artificial, respondiendo estar algo informadosiete de cada diez encuestados (71 %), frente a un 17 % que reconoce no contar con conocimiento alguno sobre esta tecnología y confirmar únicamente un 11 % el estar perfectamente informados.

En cuanto al entusiasmo que generan las futuras aplicaciones de la inteligencia artificial en la medicina, no hay cifras excesivamente impactantes, y así, menos de la mitad de los encuestados (46 %) se muestra entusiasta, principalmente en el rango de menores de 45 años (59 %), por el contrario, el porcentaje cae hasta un 10 % entre los que alegan estar reticentes al respecto. Sobre la creencia del papel positivo que desempeña en actividades médicas concretas, solo un 35 % lo cree en el ámbito de la comunicación con el paciente, pero en cuanto a diagnósticos y gestión del riesgo de mala praxis, el porcentaje baja al 11 % y 10 % respectivamente.

El informe de Medscape en español también desvela resultados llamativos en las cuestiones relacionadas con las negligencias y el marco jurídico. Hasta un 61 % piensa que la inteligencia artificial reducirá la probabilidad de negligencias en el ámbito diagnóstico y terapéutico y un alto porcentaje de encuestados (86 %) se muestra a favor de la necesidad de supervisión por parte del gobierno o de las asociaciones médicas. Pero donde coinciden la inmensa mayoría de los médicos participantes es en posicionarse a favor de la existencia de un marco jurídico para el uso de esta tecnología en medicina (93 %).

La encuesta ha dedicado un apartado específico a desvelar la relación del paciente ante la inteligencia artificial. Aquí también hay respuestas que merecen la pena destacar, como es el caso del 93 % que manifestaron la inexistencia de preguntas de los pacientes sobre la utilización de la inteligencia artificial en el centro de trabajo, o cómo la mitad los pacientes que preguntaron sobre la aplicación de la inteligencia artificial la consideran positiva (53 %). Finalmente, 47 % de los encuestados considera que, con el uso de esta tecnología, contarán con más tiempo para conversar y explorar a sus pacientes, solo el 7 % considera poco probable que la inteligencia artificial generativa ofrezca información médica errónea y, hasta un 85 % de los médicos señala estar algo o muy preocupado por la posibilidad de que los pacientes se autodiagnostiquen a través de la inteligencia artificial.

El Dr. Javier Cotelo Vila, miembro del Comité Editorial de Medscape en español, declara: "Con este nuevo informe hemos querido comprobar si los profesionales médicos están familiarizados con el uso de las nuevas tecnologías y, principalmente, conocer su opinión sobre la aplicación de las mismas en su práctica diaria. Los resultados no dejan lugar a dudas: la inteligencia artificial es una herramienta que ya está presente en el ámbito médico con efectos claramente positivos, pero aún falta conocimiento para que su utilización se normalice".

Otras conclusiones del informe muestran que cerca de la mitad de los encuestados (46 %) está a favor de percibir honorarios por la asistencia médica generada por la inteligencia artificial, mientras que un 45 % no confía en que el gobierno o las asociaciones médicas sean capaces de garantizar la confidencialidad del paciente en este contexto, dos tercios de los médicos manifestaron su entusiasmo en el uso de la tecnología para complementar sus recomendaciones en cuanto a diagnóstico y tratamiento y, por último, un 55 % prefiere ser prudente en lo que se refiere a la actitud del centro de trabajo en este tema, con un exiguo 2% que está a favor de evitar su aplicación.

Acerca de la encuesta

Método de encuesta. Se invitó a los médicos a participar en una encuesta en línea con una duración de 10 minutos.

Requisitos de detección. Los encuestados debían ser médicos residiendo y ejerciendo en España.

Tamaño de la muestra. Total: 1.003 médicos.

Periodo de recopilación de datos. Del 11 de enero al 1 de mayo de 2024.

Error de muestra.

El margen de error para los médicos que contestaron según las distintas categorías osciló entre un ±3,09 % y un ±16,57 %, con un nivel de confianza del 95% y un estimador puntual de 50 %.

