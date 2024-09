Northius refuerza su crecimiento internacional con la acreditación de CEMP en Reino Unido a través de la Universidad de Chichester

El grupo ha firmado un acuerdo con la Universidad de Chichester, una de las mejores universidades de Reino Unido, dotada con la más alta calificación por TEF (Teaching Excellence Framework) Este nuevo convenio implica que los alumnos que cursen alguno de los 6 másteres de CEMP disponibles en lengua inglesa contarán con un título oficial en el país anglosajón. La iniciativa acerca la oferta formativa de CEMP al mercado británico y mejora las oportunidades de sus alumnos para cursar un doctorado en el país o el acceso al mercado laboral anglosajón con un título oficial.

Northius alcanza un nuevo y significativo hito en su trayectoria internacional con la firma de un acuerdo con la Universidad de Chichester. La compañía ha logrado el respaldo de esta institución educativa, una de las más prestigiosas de Reino Unido -calificada con la máxima distinción por el Teaching Excellence Framework (TEF)-, para su Centro Europeo de Másteres y Posgrados (CEMP) gracias a la excelencia de sus programas formativos.

Este acuerdo estratégico, por el que la universidad avala el catálogo de CEMP, permite que los alumnos que cursen alguno de los seis másteres del centro en inglés obtengan un título oficial en el Reino Unido. El catálogo de másteres disponibles es el siguiente:

MSc in Aesthetic Medicine

MSc in Artificial Intelligence for Healthcare

MSc in Bioinformatics and Biostatistics

MSc in Molecular Biology

MSc in Cosmetic Science

MSc in Medical Laboratory Science Estos títulos acercan la oferta formativa de CEMP al mercado británico, mejorando las oportunidades de sus estudiantes para cursar un doctorado o acceder al mercado laboral anglosajón con una titulación oficial.

Impulso a la empleabilidad y excelencia educativa

"La alianza con la Universidad de Chichester no sólo valida la calidad de los programas, sino que también amplía las oportunidades de los alumnos de CEMP a nivel global. En el camino hacia la internacionalización, cada vez más presente en la hoja de ruta, es indispensable contar con aliados como la Universidad de Chichester", afirma Ricardo Sancho, Chief Operating Officer de Northius.

La doctora en Bioquímica Beatriz Nespereira, directora de CEMP, destaca: "Este acuerdo supone un gran paso en el proceso de internacionalización de CEMP. Gracias a este convenio, el alumnado podrá obtener una titulación oficial en el Reino Unido, beneficiándose además de los servicios que la Universidad de Chichester ofrece a sus estudiantes, como, por poner un ejemplo, el acceso a la biblioteca online".

Por su parte, Katie Akerman, directora de Calidad y Estándares de la Universidad de Chichester, reconoce la buena sintonía entre ambas instituciones formativas: "Encantados de trabajar con CEMP, una institución que comparte los valores en torno a la mejora de la empleabilidad y la integración de la internacionalización", comenta.

Reconocimientos y acreditaciones

CEMP ha sido galardonado con premios internacionales, como el European Awards in Medicine 2023 en la categoría de e-learning, que destaca la calidad de su profesorado internacional, su metodología flexible y su compromiso con la excelencia. Además, cuenta con el respaldo del British Accreditation Council for Independent Further Higher Education (BAC), distintivo de excelencia educativa en el sector privado.