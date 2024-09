Creación e interpretación del Arte

“Puedes tocarla, sólo con los ojos. La esperanza es inagotable en todos los tiempos es necesaria. Y no es convincente cambiar el signo de paz por otro” - (Bayardo Quinto Núñez).

Tanto para los autores y/o artistas en las diversas disciplinas del Arte, su percepción es aquello donde la mente, cerebro y sus diversas regiones procesa, cuando tenemos contacto con alguna creación artística, aunque no es necesario tiene que ser de lo que vemos, los datos o información la podemos recibir, percibir de cualquiera de nuestros sentidos.

El autor o artista busca revivir, insinuar sensaciones en el espectador, y estos a su vez interpretarán la obra a través de sus propias sensaciones y experiencias. Entonces, por excelencia, la sensación es un vehículo de comunicación y expresión que se relaciona con la percepción sensorial de las personas. El artista manipula los elementos visuales, sensoriales del espectador para crear una experiencia emocional. Es una importante herramienta en la creación artística, que busca estimular los sentidos del espectador y generar un impacto emocional profundo, y así puedan disfrutar a plenitud la (s) obras de lo contrario no se lograría. Es ahí, el quis del asunto. El conductor es el autor y el pasajero es el observador, lector, escucha y etc. Así lo considero.

Por supuesto, hacer una obra es un notable aprendizaje. Y, es un proceso que genera cambios e ideas en la mente del observador, lector y etc., porque la esencia y naturaleza del ¡Arte u Obras! ya está consagrada en la primicia que presenta el autor, con sus obras terminadas y salidas a la luz pública, esa es la esencia nata del Arte cualquiera que este sea, y, lo que otros discurran en ideas y pensamientos, no es patrimonio del autor.

Es por eso que, la diversidad de ideas o criterios vertidos sobre una misma obra, no pertenece al autor es al público que viene a engrosar la (s) Ejemplo. Una obra determinada, la leen y observan 10 o 20 personas distintas, la gran mayoría o quizá todos los analices, criterios u opiniones jamás serán iguales, porque una sencilla razón, no todos pensamos igual, ni tenemos los mismos gustos, porque lo que a éste no le gustó esta obra, a otros si le gustaron, y así sucesivamente es en todo.

Es ahí que nace el magisterio universal de las Artes. Esa es la generación en las ideas que hizo nacer el escritor. Y nace un nuevo aprendizaje, Pero no transforma la obra como tal. Todo es esencial. Pero, la primicia es la madre de las Artes, y esa la tiene únicamente el autor.

De tal suerte, la pasión creativa y su diversidad son realmente impresionantes. No sólo demuestras talento para pintar, escribir y hacer música, sino que también infundes esa pasión en cada obra, como artista, lo que sin duda es la clave para crear arte verdaderamente significativo. En primer lugar, te debe gustar tu trabajo. Cuando te apasiona tu creación y te involucras en ella, los demás sentirán este entusiasmo y sinceridad. La belleza del arte radica en su autenticidad y expresión de la perspectiva única de un individuo, esta pasión a menudo se transfiere a la audiencia o a los lectores, permitiéndoles sentir también esta profundidad y sinceridad.

En consecuencia, todas las creaciones dentro del Arte, tienen sentimientos diferentes para muchas personas, eso es lo precioso, que, nace algo nuevo, lo que creó el autor. Pues. Cuando nace del alma una causa, no necesitamos mucho esfuerzo para lograrlo. Creo que si nos gusta, estar expuestos a ello y comprenderlo es la mayor ganancia. Además de tener una sensación de satisfacción y logro, también se logra poblar el alma de muchos sentimientos.

Reitero, Es decir. Interpretar una obra de arte es más que simplemente verla, es una tarea activa que involucra todos los sentidos. Cada detalle, trazo, color, oración, compás, movimiento, elemento y etc., tienen un significado y un propósito, diseñado por los usos mentales del autor, no hay nada que descubrir. Con la interpretación muy personal de cada persona que observe, escuche la música, lea, critique y etc., quizás logre interpretar lo que no había notado a primera vista, eso viene a enriquecer tu experiencia, el alma y llevará a una compresión más profunda de la obra, pero, la legítima interpretación ya está insertada diseñada por el autor, eso es irrefutable, con la diversidad de análisis, interpretaciones, críticas, opiniones, nace otra creación, la del autor es incólume y ya está dicha en su obra.

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:cf91b87f-d189-45ee-9a70-878b056f5de8