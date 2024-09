Opel Grandland: audaz, puro e impresionante

El SUV superior presenta un diseño inspirador y soluciones innovadoras, se centra en lo esencial en términos de funcionamiento y está electrificado en todas las variantes. El nuevo Grandland combina una apariencia elegante con detalles prácticos y muchas características que reducen la huella de carbono. Estos incluyen una conducción libre de emisiones locales junto con baterías reciclables y reparables, así como el uso de materiales reciclados en el interior y la ausencia de elementos cromados en la carrocería. Por lo tanto, el recién llegado ejemplifica "Greenovation made by Opel".



Diseño elegante y sostenible: apariencia clara, sin elementos cromados

El exterior del nuevo Opel Grandland sienta precedentes. El Grandland es el primer modelo de producción que presenta el emblema "Blitz" de Opel iluminado e integra esta tecnología y la innovadora "Edge Light" en el nuevo Vizor 3D. La iluminación utiliza solo faros LED de bajo consumo hasta la luz adaptativa Intelli-Lux HD líder en la industria.



La vista trasera del Grandland también combina el estilo con la conservación de los recursos. Por primera vez, los clientes ven una inscripción OPEL iluminada, mientras que el nombre del modelo GRANDLAND ya no aparece en letras cromadas, sino que está grabado en relieve en el centro del portón trasero, solo un ejemplo de cómo Opel ha prescindido de las aplicaciones cromadas en el diseño de la carrocería del Grandland.



Práctico, cómodo, sostenible: materiales reciclados en el interior

Durante el desarrollo, los diseñadores e ingenieros prestaron atención a cada detalle para encontrar soluciones que ahorren recursos para reducir la huella de carbono y, al mismo tiempo, llevar a la carretera un SUV orientado al futuro, atractivo y cómodo. La cabina y la cabina del nuevo Grandland fueron diseñadas para ahorrar tantos recursos como la carrocería. Los asientos Intelli de serie, con su rebaje que se extiende por el centro del cojín del asiento para aliviar la presión sobre el coxis, ofrecen un placer de conducción relajado. No solo están diseñados para ser extremadamente cómodos, sino que también se producen de forma sostenible. Fiel al enfoque "Greenovation" de Opel, el 100% de los tejidos están fabricados con materiales con contenido reciclado. Esto se aplica tanto a los asientos como a los paneles de las puertas, el panel de instrumentos y la consola central. Tres acabados también serán veganos, e incluso el acabado de Alcantara se basará en un 50 por ciento de materiales reciclados.

Sin embargo, los desarrolladores del nuevo Grandland no estaban satisfechos con eso. Dieron gran importancia no solo a fabricar las piezas y componentes visibles con materiales reciclados o reciclables, sino también a las piezas que inicialmente están ocultas a la vista. Por ejemplo, el Grandland está hecho de aluminio reciclado, así como de acero con contenido reciclado. Además, el Grandland contiene más de 40 piezas de polímero que consisten en hasta un 80 por ciento de materiales "verdes". En total, más de 500 kilogramos del peso del Grandland están compuestos por materias primas recicladas y renovables.



Reducción de las emisiones de CO2: el nuevo Grandland electrificado en todas sus variantes

Por supuesto, Opel también tiene en cuenta el enfoque "Greenovation" cuando se trata de sistemas de propulsión; cada Grandland está electrificado, como un híbrido con tecnología de 48 voltios, totalmente eléctrico o más tarde también como un híbrido enchufable, y por lo tanto reduce las emisiones de CO2. Esto es posible gracias a la plataforma mediana STLA, que fue especialmente diseñada para vehículos eléctricos de batería y se está utilizando por primera vez en un Opel con el nuevo Grandland. La arquitectura puede integrar un paquete de baterías especialmente plano con una capacidad de batería de hasta 98 kWh. De este modo, el nuevo Grandland Electric recorrerá en el futuro hasta casi 700 kilómetros sin emisiones locales sin parar para cargar (WLTP1). Y la bomba de calor de alta eficiencia que viene de serie tiene un efecto positivo en la autonomía cuando bajan las temperaturas.

Otro factor para minimizar la huella de carbono son las propias baterías. Forman parte de la economía circular de ahorro de recursos promovida por Opel, que se basa en las llamadas cuatro "R": reparar, refabricar, reutilizar y reciclar. Para hacerlo posible, se instaló un "taller de baterías" específicamente en el lugar de producción del nuevo Grandland en Eisenach.

La frase del Campeón del Mundo John Surtees: "Los ingleses vencemos por afición al automóvil; los italianos por patriotismo y los alemanes porque es su obligación”.