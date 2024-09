Para debate

No se con que método pero tras leer un estudio, deduzco que hoy a nuestros niños pudieran estar enseñándoles con la “Matemática Moderna”.

Sea así o no, me sirven los razonamientos de quienes están en contra de este modo de enseñar la aritmética y piden volver al método tradicional por el que aprendimos desde mediados y nuestros hijos a finales del siglo pasado. Lo común entre uno y otro es que se obtiene el mismo resultado numérico final. La diferencia entre uno y otro es que con el tradicional se aprende el ¿cómo? obtener ese resultado último memorizando la operatividad y los resultados parciales como 2x3=6 (repitiendo una y otra vez la tabla hasta dominarla) y con el moderno se debe entender y razonar con cada operación el ¿porqué?

Dentro de ese mundo hermano de la aritmética es diferente el camino para el cálculo y desarrollo de la geometría de figuras lineales, que las diferencio de las circulares pues en estas, al conjugarse operativamente los números puros con un número “impuro” (phi), el resultado nunca puede ser preciso.

Pienso que a esos adolescentes no se les debería someter a más carga mental que las cuatro reglas aritméticas, quebrados y raíz de tres simple y compuesta.

Es a través de la geometría, razonando y deduciendo las fórmulas de superficie y volumen de las figuras lineales donde pueden desarrollar una mente espacial. Aquí debe emplearse el tiempo que se quite de tratar de razonar la aritmética.

El hábito operativo de una aritmética como medio, crea mecanismos mentales para deducir sin razonar. Tomada como fin, a una mente adolescente en formación y ejercitada desde el razonamiento matemático, a la hora de reflexionar sobre materias de contenido social y humano, bien pudiera restarle creatividad, capacidad crítica y de análisis y dificultarle la comprensión lectora.

“El educador clásico sabe que lo importante no es comprender la aritmética sino utilizar la aritmética para comprender”. Me viene el ejemplo de ¿qué sería de nuestra mente, si en vez de memorizar los pasos operativos de cada aplicación del móvil los tuviésemos que comprender y razonar?