Arioch, Amdusias, Samael, Jaldabaoth, Sidragaso, Asmodeo, Amón, Astaroth, Lilith, Mammón, Agares, Paimon, Belfegor, Belia, Behemoth… Los demonios son seres que representan el mal, los vicios y defectos que posee la humanidad, por lo que es posible encontrarse con una variedad de estos en las diferentes culturas y tradiciones alrededor del mundo. Algunos de los nombres de demonios más conocidos son Lucifer, Belcebú, Leviatán, Satanás… Al igual que la oscuridad es la falta de luz; San Agustín dice que el mal es la falta de bien. Y la cábala sostiene que el mal está al servicio del bien. Sea como sea, todas las culturas están de acuerdo en las tentaciones que el mal ejerce sobre nosotros. Se conoce como sincretismo a la fusión de distintas doctrinas o posturas. Así como la escolástica trata de explicar los misterios del cielo con razonamientos filosóficos para hacerlo más asequible; el sincretismo entre el judaísmo y el zoroastrismo se concretó para refinar las ideas preexistentes sobre su monoteísmo centrado en Yahvé por la misma razón. Lo cual no quiere decir que la Torá esté desvirtuada, o que no tuvieran noción de su existencia; sino que pensaban que algunas de las ideas y conceptos del zoroastrismo podían hacer más accesible el mensaje de la Tora. Por ejemplo:” Aunque la idea del mal ya existía en el AT, la palabra “diablo” “querubines” “ángeles” y otras, las copiaron del zoroastrismo cuando escribieron Tora en Babilonia”.